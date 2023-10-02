Las Vegas'ta geçtiğimiz aylarda hizmet vermeye başlayan MSG Küresi, Türkiye'de olsaydı ne gibi şovlar yapılırdı dersiniz? Bunu fotoğraflar üzerinde biraz oynayarak eğlenceli bir hâle getirmeye çalıştık.

Son günlerde dünya yepyeni bir mimari şaheseri konuşuyor. Las Vegas'taki dünyanın en büyük LED küresi MSG Sphere, geçtiğimiz aylarda ilk kez "Merhaba Dünya" mesajıyla açıldı. 2,3 milyar dolarlık yatırımla inşa edilen 18 bin 600 kişi kapasiteli Sphere, üzerine yansıtılan şeylerle çok konuşuluyor.

111 metre yüksekliğe ve 157 metre genişliğe sahip bu dev küre yapının 580 bin metrekarelik programlanabilir ekranı bulunuyor. Bu ekran 1,2 milyon LED ışıktan güç alıyor. Bizler de bu görkemli yapı için "Ülkemizde olsaydı nasıl görünürdü?" sorusunu sormak istedik. Karşımıza son derece eğlenceli şeyler çıktı.

Gördüğümüzde bile müziği kulağımız gelen Kanal D reklam animasyonu bu kürede olsaydı işte böyle görünürdü.

Biraz eğlenceli ele alalım. Devasa ekranda tüm şehre Recep İvedik izlettirmek mi dersiniz?

Elbette milli gururumuz Filenin Sultanları'nın şampiyonluk kutlamasını bu ekrandan izlerdik.

Biraz da ülkemizdeki geleneksel desenlere bakalım. 111 metrelik bir binanın kilim görünümünde olmasına ne dersiniz?

Özellikle son dönemde milyonlarca izlenmeye ulaşan Babala TV'ye konuk olan yapay zekâ Sophia'nın bölümünü bu dev ekrandan herkesle birlikte izleyip yapay zekâların geleceği konumdan korkardık.

"Evet İzmir Gelsin" repliğiyle efsaneleşen Fox TV seçim yayınını İzmir'in merkezinde böyle bir ekranla izleyebilirdik.

Çocukluğumuzun efsane Cola Turka futbol topunu bu dev ekranla yansıtsak böyle görünürdü.

Elbette Ramazan ayında camilerin minaresine konulanlar gibi bu dev ekrana "Hoş Geldin 11 Ayın Sultanı" gibi mesajlar paylaşılırdı.

Ülkemize nazar değmemesi için büyük bir nazar boncuğu da eklemek gerekiyor elbette.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı ulusa sesleniş konuşmaları da yine bu dev ekrandan paylaşılırdı.

Galatasaray'ın sevilen futbolcusu Icardi de bu dev ekranlarda yer alırdı.

Ülkemizin Eurovision birincisi Sertap Erener'in o efsane sahne şovu da bu dev yapıya yansıtılırdı.

Ülkemizin en ünlü dizilerinden Kurtlar Vadisi de bu ekranın yansıtacağı yapımlardan biri olurdu muhtemelen.

Bonus: Elbette o şanlı bayrağımız bu devasa küreye en çok yakışan şey olurdu.