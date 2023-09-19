Mevzular Açık Mikrofon'un daha tanıtım videosuyla epey ses getiren Robot Sophia bölümü yayınladı. İzleyebilmek için Gain'e abone olmanız gerekiyor.

Özellikle seçim dönemi konuk ettiği isimlerle Türkiye'nin gündemini belirleyen Oğuzhan Uğur’un Mevzular Açık Mikrofon adlı programı, geçtiğimiz haftalarda ise yeni sezon ilk konuğunun yer aldığı tanıtım videosuyla gündem olmuştu. Dünyanın ilk vatandaşlık sahibi robotu olan Sophia, Oğuzhan Uğur'un soruları karşısında terlemişti(!).

Tanıtım videosu çok konuşulan Mevzular Açık Mikrofon - Robot Sophia bölümü, dün gece itibarıyla yerli yayın platformu Gain'de yayınlandı. Programın tamamı, tanıtım videosu kadar gündem olur mu bilemiyoruz zira bölümü izleyebilmek için Gain'e ücretli abone olmanız gerekiyor.

Mevzular Açık Mikrofon - Robot Sophia için paylaşılan son tanıtım videosu:

Robot Sophia kimdir?

Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketi tarafından geliştirilen Sophia, Mart 2016'nın ortalarında Amerika Birleşik Devletleri'nde halka açıldı. "Sosyal robot" olarak tanımlanan Sophia'ya Ekim 2017'de Suudi Arabistan vatandaşlığı verildi ve herhangi bir ülkede tüzel kişiliğe sahip olan ilk robot oldu.

Gain abonelik ücreti ne kadar?

Yerli-yabancı pek çok yapımın yer aldığı Gain'in aylık üyelik ücreti 99 TL.