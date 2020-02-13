League of Legends'ın Ormancı Şampiyon Havuzu Genişleyecek

League of Legends'ın ormancı şampiyon sayısını artırmaya çalışan Riot, bazı şampiyonlar üzerinde değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. LoL 10.4 yaması ile ormancı rolüne geçiş yapacak şampiyonlar belli oldu.

Riot Games kısa süre önce yayınladığı bir blog yazısında, ormancı şampiyonların sayısını artırmak için League of Legends'ta bazı değişiklikler yapacağını açıkladı. Riot Games'in oyun tasarımcısı Mark Yetter hangi şampiyonların ormancı havuzuna katılacağını açıkladı.

Yetter, Twitter hesabından, LoL'ün 10.4 yaması ile birlikte yapılacak değişikliklerin önizlemesini paylaştı. Riot, şampiyonlar üzerinde yapılan değişiklikleri şu anda PBE sunucusunda deniyor. Yetter'e göre ormancı havuzuna katılan yeni şampiyonlar; üst koridorun ezergeçer şampiyonları Darius, Garen, Mordekaiser, Gnar ve suikastçi rolündeki Talon, Zed, Diana olacak.

Yeni güncelleme ile Garen'in Q, W ve E yetenekleri güçlendirildi ve E yeteneği (Yargı) canavarlara artık %150 daha fazla hasar verecek. Ayrıca Zed'in enerji yenilenmesi ve Pasif yeteneği canavarlara karşı daha etkili hale gelmesi için yeniden ayarlandı. Mordekaiser'in de pasif yeteneği ile ile canavarlara verdiği maksimum hasar 15-100'den 25-120'ye çıkarıldı.

Darius'un pasif yeteneği Kanama'nın da artık yeni bir özelliği var. Şampiyonun düz vuruşlarla yaptığı kanama, canavarlara %120 hasar verecek. Ayrıca Q yeteneği Biçen Balta ile canavarlardan can çekebilecek. Benzer şekilde, Talon ve Diana'nın pasifleri de artık canavarlara sırasıyla %120 ve %150 ekstra hasar verecek. Son olarak Gnar'ın Mini W yeteneğinin canavarlara verdiği hasar güçlendirildi ve Mega R (GNAR!) yeteneğinin ekstra hareket hızı artırıldı.

LoL'ün 10.4 yaması ile şampiyonlara gelmesi planlanan değişiklikler:

League of Legends'ın 10.4 yaması 20 Şubat'ta yayınlanacak ve eğer yapılan değişiklikler başarılı olursa, gelecekte ormancı şampiyonlara daha fazlası eklenecek.