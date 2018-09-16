League of Legends Türkiye Büyük Finali Kazananı Belli Oldu

Bugün gerçekleşen TBF 2018'in kazananı Bahçeşehir SuperMassive oldu.

Oldukça heyecanlı geçen bir sezonun ardından bugün, beklenen League of Legends Türkiye Büyük Finali (TBF) oynandı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşen ve Bein Sports Haber kanalına ek olarak Twitch üzerinden de yayınlanan büyük finalde, Bahçeşehir SuperMassive ve Royal Bandits Türkiye yarıştı.

Ülkemizi birçok yerde çok iyi bir şekilde temsil eden Bahçeşehir SuperMassive, bu yarışın da galibi oldu. Royal Bandits Türkiye'yi 3-1 yenen takım, Koreli oyuncularıyla oldukça iddialı.

Nefes kesen mücadelelerin ardından sonuçlanan turnuva, ülkemizin e-spor alanında attığı büyük adımlardan biri olarak öne çıkıyor. Bugünkü finalin ardından Bahçeşehir SuperMassive, ülkemizi önümüzdeki dönemde dünya devleri arasında temsil ediyor olacak. Vestel'in ana sponsorluğunu yaptığı TBF 2018'in kazananı Bahçeşehir SuperMassive'in başarısını tebrik ediyoruz.