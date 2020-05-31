Lenovo'nun ilk tamamen kablosuz kulaklığı Trackpods, bazı ülkelerde satışa sunuldu. Güçlü özelliklere sahip cihaz, 79 dolardan raflardaki yerini almış durumda. Trackpods'un kutusundan çıkan deri kapla birlikte cihaz, 33 saate kadar çalma süresini kullanıcılara sunuyor.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber, kulaklık sektöründe köklü değişimler baş gösterdi. Günümüzde en sık kullanılan teknolojik cihazlardan biri olan kulaklıklar, geçmişte genellikle kabloluyken şimdi kablosuz hâle geldi. Bu bağlamda kulaklık üreticileri de, odaklarını kablosuz kulaklıklara çevirmiş durumda. Kablosuz kulaklık furyasına katılan son isim de Çinli teknoloji devi Lenovo oldu.

Birçok şirket kablosuz kulaklık üretmeye karar verirken, bunlardan biri de Lenovo oldu. Çinli üretici, Lenovo Trackpods olarak adlandırdığı cihazını deri kapla birlikte kullanıcılara sunuyor. Ergonomik şekilde tasarlanan bu kulak içi kulaklıklar, herhangi bir kabloya bağlı kalmadan müzik deneyiminizi bir üst seviyeye taşımanıza yardımcı oluyor.

Cihaza, Qualcomm CS3 3020 tarafından güç veriliyor:

Qualcomm CS3 3020 tarafından güçlendirilen cihaz, daha iyi ve dolgun ses kalitesini kullanıcılara sunmayı hedefliyor. Trackpods'un, Bluetooth 5.0 desteği de bulunuyor. Bunlarla birlikte Lenovo, cihazın daha dayanıklı hâle gelmesi ve zor ortam koşullarında çalışabilmesi adına cihazı IPX7 sertifikasını alacak şekilde tasarlamış. Yani, Trackpods'un yapısı suya karşı dayanıklı bir durumda.

Cihazla birlikte gelen deri kap, USB-C aracılığıyla hızlı şarj destekliyor ve 15 dakikalık şarjla 2 saate kadar kullanım sağlıyor. Trackpods'un da herhangi bir şarj desteği almadan 6 saate kadar kesintisiz çalma sunduğunu göz önüne alırsak, kapla birlikte bu sürenin 33 saate kadar çıkması bekleniyor. Görünen o ki, Trackpods kullanıcılarının yüzünü şarj konusunda kara çıkarmayacak.

Lenovo Trackpods, şu anda bazı ülkelerde 79 dolardan (vergiler hariç 530 lira) satışa çıkmış durumda. Ülkemizde henüz piyasaya sürülmeyen cihazın, gelip gelmeyeceğiyse merak konusu. Yeni bilgiler ortaya çıktığında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.