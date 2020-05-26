Teknoloji denilince akla ilk gelen isimlerden bir tanesi olarak sayılan başarılı firma Lenovo’nun yeni bir kulaklık üzerinde çalıştığı söylendi. Gövde tasarımı olarak AirPods’a olan benzerliğiyle dikkat çeken yeni kablosuz kulaklıklara ait olduğu söylenen bazı patent görüntüleri ortaya çıktı.

Özellikle bilgisayar modelleriyle dikkatleri üzerine çeken Çin merkezli teknoloji firması Lenovo şimdi de akıllı cihazları için tasarlamakta olduğu bir kulaklıkla haber oldu. Şirketin Apple’ın dünyaca ünlü kulaklık modeli AirPods’a oldukça benzeyen bir kulaklık için patent başvurusunda bulunduğu söylendi. Yeni ürüne ait olduğu söylenen patent görüntülerinde kulaklığın AirPods’a göre biraz daha düz gövdeli olduğu görüldü ve diğer kablosuz kulaklıklara göre oldukça uygun fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği yorumları yapıldı.

91mobiles isimli bir internet sitesi tarafından keşfedildiği söylenen ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Fikri Mülkiyet Ofisi’ne yapıldığı aktarılan patent başvurusunda kulaklıkların ismi henüz yer almıyor olsa da tasarım görüntülerinin var olduğu bildirildi. Dile getirilene göre Lenovo’nun yeni kulaklıkları AirPods’a benzese de biraz daha düz bir gövde tasarımına sahip olarak gelecek ve her bir kulaklıkta gövdenin hemen altında bir şarj pimi ve mikrofon bulunacak.

Kulaklığın dış tasarımı açıkça gösteriliyor:

Ortaya çıkan çizimlerde Lenovo’nun yeni kulak içi kulaklıklarının bir düğmeye sahip olmadığı da görülüyor. Bu yüzden kulaklıkların dokunmatik sensöre sahip olabileceği yorumları yapılıyor. Tüm bunların yanında şarj kutusu hakkında herhangi bir bilgi olmayan yeni ürün için düşük ya da yüksek maliyetli olduğu hakkında net bir yorum yapılmayacağını da aktaralım. Ancak teknoloji meraklıları yine de Lenovo’nun kulaklıkların piyasa fiyatını düşük tutacağını tahmin ettiklerini bildiriyor. Çünkü şirket bundan önce de uygun fiyatlı TWS kulaklıklarını piyasaya sürmüştü.

Şirketin son zamanda tanıttığı HT10 Pro, HT20, HE18 ve HD116 kodlu ses ürünleri tek düğmeyle etkinleştirilen EQ teknolojisiyle birlikte gelmişti. Ayrıca ter ve suya karşı geçirmezlik özelliğine sahip olan ürünler 20 metrelik menzil ve 48 saate varan müzik çalma ömrüyle kullanıcının beğenisini kazanmıştı. Lenovo cephesinden henüz yeni ürüne dair resmi bir açıklama olmasa da haberlerin doğru olup olmadığını ilerleyen günlerde göreceğiz.