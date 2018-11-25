LG, 16 Arka Kameralı Bir Telefon İçin Patent Aldı

Bu sene en fazla arka kamera bulundurma rekoru iki kez kırıldı. Şu anda Samsung, Galaxy A9 (2018)'in sahip olduğu 4 kamerayla rekoru elinde tutuyor olsa da HMD Global, Nokia 9 ile bunu geçmeyi planlıyor. Yeni bilgiler ise LG'nin daha büyük bir şey hazırlığında olduğu yönünde.

Mobil sektörün son zamanlarındaki en büyük trendlerinden biri olan kamera sayısını artırma, bazen beklenildiği gibi iyi sonuçlar vermese de doğru uygulandığında çok başarılı fotoğraflara imza atılmasını sağlıyor. Bunun farkında olan LG de, geçtiğimiz hafta 16 arka kameralı bir telefon için patent aldı.

Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi tarafından onaylanan patentte, kameraların 4x4'lük bir düzende yerleştirildiğini görüyoruz. Söylenen şey ise, kullanıcıların fotoğraf çekmeden önce birkaç lensi birlikte kullanıp daha iyi bir sonuç elde etmesi yönünde. Hatta HDR mantığı gibi, her kameranın çektiği fotoğrafın en iyi kısmının alınıp tek bir görüntü oluşturulması, belgeden anlaşılanlar arasında.

Patent, telefonun arka tarafında bir çeşit ayna ya da ekran olabileceğini de hesaba katarak, bu 16 kameranın özçekimler için de kullanılabileceği gösteriyor. Ancak bu durum, telefonun ön kamerasının olmayacağı anlamına da gelmiyor.

Ek olarak patent, telefonun katlanabilir olabileceğinden ya da arkasında bir çeşit touchpad'in ev sahipliği yapabileceğinden bahsetmekte. Buysa yeni bir özellik değil; çünkü Doogee birkaç yıl önce telefonu arkadan da kontrol edebileceğiniz bir ekrana sahip olan cihazını yayınlamıştı.