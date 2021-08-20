Son dönemde 6G bağlantısı üzerinde yoğun bir şekilde odaklanan Güney Koreli teknoloji devi LG, Terahertz spekturumu kullanarak Berlin'de 100 metrelik bir aralıkta 6G bağlantısı elde etmeyi başardı.

Bildiğiniz üzere 5G teknolojisi tüm dünyada yavaş yava yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Piyasaya sunulan yeni akıllı telefon modellerinin neredeyse hepsinde 5G teknolojisi bulunsa da biz bu teknolojiye en erken 2023 yılında erişeceğiz.

Teknoloji devleri, 5G'nin hemen ardından daha hızlı ve güvenilir bir bağlantı sunan 6G üzerinde çalışmalara başladı. Güney Kore merkezli teknoloji şirketi LG, 6G için ilk adımı atan isimlerden birisiydi ve şirket, geçtiğimiz günlerde 6G teknolojisi ile 100 metrelik bir aralıkta veri iletmeyi başardığını açıkladı.

LG'nin 6G bağlantısı kurduğu mesafe şu şekildeydi:

Avrupa'nın en büyük uygulamalı bilimler araştırma ve geliştirme organizasyonu Fraunhofer-Gesellschaft ile anlaşmaya varan LG, 6G teknolojisi için şirketle birlikte yeni bir güç amplifikatörü geliştirdi. 155-175GHz bandında 15 desibel miliwatt çıkış sinyali verebilen bu amplifikatör sayesinde şirket, Almanya'nın başkenti Berlin'de 6G sinyali elde etmeyi başardı.

Söz konusu sinyal, fotoğraftan da görebileceğiniz üzere aralarında 100 metre mesafe bulunan iki nokta arasında elde edildi. Huawei gibi rakipleriyle arasına mesafe koymaya çalışan şirket, 6G teknolojisi için aynı zamanda uyarlanabilir hüzme oluşturma ve yüksek kazançlı anten anahtarlama teknolojileri de geliştirmeye başladı. Tüm dünyanın heyecanla beklediği 6G teknolojisinin standardizasyon görüşmelerinin 2025 yılında, ticari dağıtımının da 2029 yılında yapılması bekleniyor.