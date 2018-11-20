LG'den Black Friday Kampanyası: 7 TL'ye LG G7 Fırsatı

İndirimlerle dolu Black Friday yaklaşırken, LG de kampanyasını duyurdu.

Sadece 23 Kasım günü geçerli olacak kampanyada G7 ThinQ, 7 kullanıcıya 7 TL'ye satılacak. 23 Kasım 2018 saat; 10.00'u, 12.00'yi, 14.00'ü, 16.00'yı, 18.00'i, 20.00'yi ve 22.00'yi gösterdiğinde kullanıcılar 1 adet G7 ThinQ'yu (saat başına 1, toplam 7 adet) 7 TL'den satın alabilecektir. LG Özel Müşterim sitesinden gerçekleştirilecek kampanya, yine sitenin en üstünde bulunan saat baz alınarak uygulanacak.

Yine LG Özel Müşterim sitesinden Black Friday süresince %30'a varan indirimlerle satışta olacak bütün ürünlerin yanında, "LG HBS-780 kablosuz kulaklık" veya "hızlı şarj özelliğine sahip araç içi şarj kiti" ücretsiz verilecek. LG G7 ThinQ akıllı telefonunu 7 TL'ye satın alma şansı kazanan kullanıcılar ise bu fırsattan yararlanamayacak.​

LG G7 ThinQ'ların sepete eklendiğinde değil, ürünün ödeme aşamasında 7 TL olarak gözükeceği de altı çizilen bilgiler arasında. Kampanyadan; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 18 yaşından büyük ve kampanya kapsamında görev almış LG çalışanı olmayan kişiler yararlanabilecek. Kampanyadan bir kez yararlanan kişiler bir daha yararlanamayacak. Kampanyaya 23 Kasım tarihinde, yukarıda belirttiğimiz saatlerde, LG Özel Müşterim sitesinden katılabilirsiniz.