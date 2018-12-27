LG'nin Katlanabilir Telefonu 2019'un İkinci Yarısında

2018 yılını arka planda kalmış bir amiral gemisi ve bir grup öne çıkamayan orta sınıf telefon ile kapatan LG 2019 için rotasını şimdiden çizmeye başladı.

LG için 2018, telefon pazarında istediklerini pek yapamadıkları bir yıl olarak geçti. Amiral gemisi telefonları beklediği ilgiyi görmeyen firmanın orta sınıftaki telefonları da kötü değiller ama kalabalık olan o grupta öne çıkmayı başaramıyorlar.

Gelecek yıl ise LG’nin operasyonlarını yönetecek isimlerde değişiklikler yaşanacak. Bu değişimin şirket stratejilerine de etkileri olmaması kaçınılmaz.

Ocak ayında yapılacak olan CES fuarında firmanın yeni orta-üst sınıf telefonu, 6.1 inçlik çentikli ekrana sahip, 4 GB RAM ve Snapdragon 660 çipset ile donatılmış LG Q9 olabilir. Muhtemelen telefonla Las Vegas’ta gerçekleştirilecek olan CES’te karşılaşacağız.

Şirketin LG G8 için yaptığı planlarda ise 5G yer almıyor olabilir. Mart ve nisan ayında başka bir 5G bağlantı destekleyen amiral gemisi telefonun tanıtımı var. Belki de 5G bağlantıyla ilk olarak V serisiyle (ya da yepyeni bir seride) karşılaşırız.

Şirketin katlanabilir telefonu ise yılın ikinci yarısında, büyük ihtimalle de üçüncü çeyreğinde piyasada olacak. Bu Samsung için iyi haber. Yine de piyasaya ilk giren olmak, pazarı değiştiren ürünü yapan olmadıktan sonra çok da bir anlam ifade etmiyor. LG de bu nedenle acele etmeme yolunu tercih ediyor.