LG'nin Yeni Telefonu V40 ThinQ'in Boyutları Sızdırıldı

Tanıtılmasına 1 aydan fazla olan V40 ThinQ'i, LG'nin en büyük telefonlarından biri yapacak olan boyutları sızdırıldı.

Geçtiğimiz günlerde LG'nin Eylül veya Ekim ayında piyasaya sürmeyi planladığı yeni telefonu V40 ThinQ'in fotoğrafları paylaşılmıştı. Çentik tasarımı ve 3 arka kamerasıyla dikkat çeken telefonun, boyutları itibariyle şirketin en büyük telefonlarından biri olmaya aday olduğu belirtildi. Sızdırılan bilgilere göre yeni telefonun ekran boyutu, LG V30 ve V35'den 0.3 inch daha büyük olacak.

6.3 inch ekrana sahip olacak V40 ThinQ'in, 158,8 x 75,8 x 7,8 mm ölçülerinde olacağı belirtildi. Yani bu da yeni telefonun, V30 ve V35 (her ikisi de 151,7 x 75,4 x 7,3 mm) modellerinden daha uzun ve geniş olacağı anlamına gelmektedir.

Eğer ki bu boyutlar doğruysa V40 ThinQ, bugüne kadarki en büyük üçüncü LG akıllı cep telefonu olacak ve 5 yaşındaki LG G Flex (160,5 x 81,6 x 7,9 mm) ve 3 yaşındaki LG V10'nun (159.6 x 79.3 x 8.6 mm) hemen altında yer alacak.

Şu anda LG V40'ın özellikleri hakkında başka bir ayrıntı bulunmuyor. Ancak sızdırılan görsellerde telefonun ön tarafa bakan bir çift kamerası, bir 3,5 mm ses girişi ve bir USB Type-C bağlantı noktası olduğu görülmekte. Ayrıca cihaz muhtemelen Snapdragon 845 işlemcisi tarafından desteklenecek ve depolama konusunda da cömert denilebilecek bir kapasiteye sahip olacaktır.