LG Velvet 2 Pro Sızdırıldı: İşte Fotoğrafı

LG'nin üzerinde çalıştığı ancak akıllı telefon bölümünün kapatılmasıyla piyasaya sürülemeyen akıllı telefonu Velvet 2 Pro'nun fotoğrafları ortaya çıktı. Yalnızca 3000 adet üretilen cihaz, LG'nin Güney Kore'deki çalışanlarına satışa sunulacak.

Güney Koreli teknoloji devi LG, akıllı telefon pazarında uzun yıllar en popüler markalardan biri olduktan sonra büyük bir çöküş yaşamış ve pazar payını önemli ölçüde kaybetmişti. Şirket, geçtiğimiz haftalarda akıllı telefon bölümünü kapatacağını açıklayarak beklenen duyuruyu gerçekleştirmiş ve telefon sektörüne en azından şimdilik veda etmişti.

Tron adlı bir Twitter kullanıcısı, LG ile ilgili yeni bir sızıntı gerçekleştirdi ve Güney Koreli şirketin akıllı telefon pazarına halihazırda geliştirme çalışmalarını tamamladığı bir akıllı telefonu piyasaya sürmeden veda ettiğini ortaya çıkardı. Söz konusu paylaşıma göre LG, geçtiğimiz yıl duyurulan LG Velvet'in devam modeli olan LG Velvet 2 Pro'yu tasarlamış ve hatta sınırlı sayıda da olsa üretmişti.

Paylaşılan bilgilere göre LG Rainbow olarak da söylentilere konu olan LG Velvet 2 Pro, yalnızca 3000 adet üretildi ve yalnızca LG'nin Güney Kore'deki çalışanlarına satılacak. Cihazın siyah, bronz ve fildişi olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. 170 dolar gibi oldukça uygun bir fiyat etiketine sahip olan akıllı telefonun yeniden satışı ise yasak. Dolayısı ile daha fazla sızıntı gerçekleşmediği sürece Velvet 2 Pro'yu inceleme imkanımız bulunmayacak.

LG Velvet 2 Pro, gerçek anlamda piyasaya sürülmemiş bir cihaz olduğundan herhangi bir yazılım güncellemesi de almayacak. Ayrıca cihazın satış sonrası servis hizmeti de Velvet 2 Pro'ya ait tüm parçalar tükenene kadar yani yaklaşık 6 ay kadar olacak. Velvet 2 Pro'nun LG'nin akıllı telefon pazarına veda modeli olduğunu düşünürsek çalışanlar, kullanmak için olmasa da manevi değeri nedeniyle cihazı satın almak isteyebilirler.