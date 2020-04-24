LG Velvet'in Tüm Teknik Özellikleri Sızdırıldı

LG'nin yakında tanıtmaya hazırlandığı üst düzey akıllı telefonu Velvet hakkında yeni detaylar gelmeye başladı. LG Velvet'in teknik özellikleri, Güney Kore medyasında paylaşılan bir görselde göründü.

LG, yeni akıllı telefonu Velvet'i 7 Mayıs'ta gerçekleştireceği bir etkinlikle tanıtacak. Güney Koreli teknoloji devi, daha önce yeni telefonu için tanıtım videoları paylaşsa da, cihazın kilit özellikleri hala tam olarak bilinmiyordu. Ancak ortaya çıkan yeni bir sızıntı, telefonun teknik özellikleri hakkında birçok detay sunuyor.

LG'nin paylaştığı tanıtım videolarında yeni telefonun Qualcomm'un Snapdragon 765 5G işlemcisiyle geleceğini ve 7 Mayıs'ta tanıtılacağı belirtiliyordu. Ayrıca telefonun başta kameraları olmak üzere tasarımına dair detaylar da ortaya konmuştu. Güney Kore'de sızdırılan yeni bir görsel, telefonun tüm teknik özelliklerini ortaya koyuyor.

LG Velvet'in teknik özelliklerini ortaya çıkaran görsel

Sızıntı, LG Velvet'in teknik özelliklerinin sıralandığı bir görsel sunuyor. 5G destekli Snapdragon 765 işlemcisi burada da karşımıza çıkıyor. Ayrıca akıllı telefonun 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile geleceği belirtiliyor. Telefonun depolama alanı microSD kart ile 2 TB'a kadar genişletilebiliyor.

LG Velvet'in arka tarafındaki üçlü arka kamera kurulumunun 48 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş açılı sensör ve 5 megapiksel derinlik sensörü içerdiği belirtiliyor. Telefonun dikey olarak konumlandıran Raindrop kamera tasarımı ile geleceği görülüyor. Ekranın üst kısmındaki damla çentikte yer alan selfie kamerası ise 16 MP olacak.

Tüm bunların yanı sıra LG Velvet'in batarya kapasitesinin 4.300 mAh olduğu görülüyor. Telefon, su sıçralamalarına karşı IP68 sertifikasıyla korunuyor. Birçok modern telefondan kaldırılan 3.5 mm kulaklık jakı da telefonda yer alıyor. Tasarımıyla büyük ilgi toplayan LG Velvet'in fiyatı veya 7 Mayıs'ta gerçekleşecek lansmanının ardından ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmiyor.