LG'nin Yeni Telefonu W20'nin Donanım Özellikleri Belli Oldu

Geçtiğimiz sene Hindistan’da bütçe dostu W10 ve W30 cihazlarını piyasaya süren Güney Koreli akıllı telefon üreticisi LG’nin bu seriye ekleyeceği yeni cihazı W20, Google Play Console’da listelendi.

Son dönemlerde akıllı telefon pazarında pek de iyi günler geçirdiğini söyleyemeyeceğimiz Güney Koreli teknoloji devi LG, W20 verdiği telefonu üzerinde çalışıyor. Google Play Console’da listelenen cihaz, şirketin 2019’da Hindistan’da yayınladığı W10 ve W30 cihazlarının yeni yoldaşı olacak.

LG’nin sadece çevrimiçi olarak satışa sunacağı ve Google Play Console’da listelenen cihazın bazı donanım özellikleri de ortaya çıktı. Ayrıca listelemede cihazın donanım özelliklerinin yanı sıra görüntüsü de belli oldu.

Donanım özellikleri

Ortaya çıkan listelemeye göre W20, bütçe dostu donanımlara sahip olacak. Ekran boyutunun tam olarak belli olmadığı cihaz HD+ 720x1520 piksel çözünürlüğünü destekleyecek. Cihazın arka tarafı gözükmezken ön tarafında su damlası çentik yer aldığı göze çarpıyor.

Cihaz, gücünü 2018 yılında çıkan 1,6 GHz saat hızına sahip sekiz Cortex-A55 çekirdeğe ve PowerVR GE8322 GPU’ya sahip olan Spreadtrum SC9863A yonga setinden ve 3 GB RAM’den alacak. Listelemeye göre G W20, kutusundan Android 9 Pie ile birlikte çıkacak.

LG W20’nin resmi olarak çıkış tarihinin ne olduğuna dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor ancak Google Play Console’da listelenmiş olması cihazın yakın bir süre içerisinde çıkabileceği anlamına geliyor. Cihazın fiyatına dair de herhangi bir bilgi bulunmazken 126 dolar (vergiler hariç 746 TL) olabileceği öngörülüyor.

LG W20 donanım özellikleri