MEB, LGS Sınavı İçin Sınav Giriş Bilgilerini Açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan LGS sınavı için sınav giriş bilgilerinin erişime açıldığını duyurdu. Sınav giriş bilgilerine MEB internet sitesi ve e-Okul üzerinden ulaşılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaptığı duyuruda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş belgelerinin yayınlandığını açıkladı. Ayrıca dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de hissedilen koronavirüs salgını, LGS’de de değişikliklere sebep olmuştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, değişen şartlarla ilgili de açıklamalar yaptı.

20 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan LGS kapsamındaki merkezi sınava giriş bilgileri açıklandı. Peki, sınav giriş belgesine gerek var mı? Sınav giriş bilgileri nasıl ve nereden alınabilir?

LGS sınav giriş bilgileri ve sınavdaki değişiklikler

Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinden sınav giriş bilgilerine dair yapılan açıklamada “LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine ‘http://www.meb.gov.tr/’ internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.” ifadelerine yer verildi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS kılavuzundaki değişikliklerden ve sınavla ilgili detaylardan da bahsetti. Selçuk, “Öğrencilerin sınava giriş belgelerini 28 Mayıs'ta okullarından almaları gerekiyordu. Bu kuralı da kaldırdık. Öğrencilerin sınava giriş belgeleri sınavdan önce sınava girecekleri okuldaki sınıfta oturmaları gereken masaya konulacak. Yani öğrencinin sınav giriş belgesi ile ilgili bir kaygı duymasına gerek yok” dedi.

Bakan Selçuk, ayrıca kimlikteki fotoğraf konusuna da açıklık getirdi. Selçuk, “Geçerli kimlik belgesinde 15 yaş ve üzeri fotoğraf bulunması gerekiyordu. 15 yaşına girenlerin koronavirüs süreci dolayısıyla fotoğraflı kimlik belgesi çıkartmasında yaşanabilecek zorlukları göz önüne alarak 2020 LGS'de geçerli kimlik belgelerinde fotoğraf olma koşulunu çıkarttık.” ifadelerini kullandı.