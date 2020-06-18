LGS ve YKS İçin Sınırlı Sokağa Çıkma Yasağı Uygulanacak

Koronavirüs vaka sayısının artış göstermesi endişeleri artırırken, 20 Haziran'da düzenlenecek LGS ve 27-28 Haziran'da gerçekleşecek YKS sınavları için sınırlı bir sokağa çıkma yasağı geleceği açıklandı. Kısmi yasaklar tedbir amaçlı olacak ve sadece sınava gidiş ve dönüş saatlerini kapsayacak.

Sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte artan koronavirüs vakaları, milyonlarca öğrencinin katılacağı LGS ve YKS sınavları için endişeleri artırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen bir talimatla sınav günlerinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Son dönemde etkisini artıran koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak değerlendirmede bulunan Sağlık Bakanı Koca, LGS ve YKS'nin salgının gölgesinde gerçekleşeceğini hatırlatarak sınav günlerinde yoğunluk olmaması için sınavların yapılacağı saatlerde 'sınırlı bir sokağa çıkma yasağı' uygulanacağını açıkladı.

Sınırlı sokağa çıkma yasağı kararını kişisel Twitter hesabından duyuran Koca, talimatın Cumhurbaşkanı tarafından verildiğini belirterek, "LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler." ifadelerini kullandı.

Koca, dün yaptığı açıklamada hem LGS hem YKS sınavlarının olabildiğince güvenilir şekilde yapılması için Bilim Kurulunun tedbir yaklaşımı ve önerisi bulunduğunu aktarmıştı. Bu önlemler kapsamında 20 Haziran'da düzenlenecek LGS ve 27-28 Haziran'da gerçekleşecek YKS sınavları için kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Bakan Fahrettin Koca'nın sınırlı sokağa çıkma için yaptığı paylaşım:

Açıklanan verilere göre dün toplam 52.901 test yapıldı ve 1.429 vaka tespit edildi. Toplam iyileşen sayısı 154 bin 640'a ulaşırken, sadece dün 19 kişi vefat etti. Son iki günde yeni vaka sayısında düşüş görülse de hala günlük iyileşen hasta sayısı, yeni vaka sayısından daha az.