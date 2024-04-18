LinkedIn, gelirlerini artırmak için yapay zekâ içerik üretimi özelliği de sunduğu premium şirket sayfaları üzerinde çalışıyor.

Sosyal medyada algoritma değişimlerinden ve hatalı bilgilerin çok hızlı yayılmasının getirdiği karmaşadan uzak bir noktaya kendini konumlandıran LinkedIn, gelirlerini artırmak için Premium şirket sayfaları üzerinde çalışmaya başladı. Premium abonesi olan şirketler sayfaları için yapay zekâ araçlarından da yardım alabilecekler. Böylece sayfalarının her noktasında tutarlı ve profesyonel bir ton kullanmaları da mümkün olacak.

İşletmelerin taleplerini yapay zekâ çözecek

LinkedIn, Premium şirket sayfaları ile daha çok küçük ve orta boy işletmeleri hedef alıyor. Bir sosyal medya uzmanı istihdam etmeyen ya da edemeyen firmalar, onun yerine içeriklerini LinkedIn'in yapay zekâ aracı ile oluşturabilecekler. Yapay zekâ aracı ile birlikte hem bu süreç kolaylaşacak hem de tutarlı ve profesyonel bir dil kullanımı sağlanmış olacak.

Son dönemde politikalarında değişikliğe giden LinkedIn, sadece profesyonellerin bir araya geldiği bir platform olmaktan da uzaklaşarak şirketlerin pazarlama faaliyetleri gerçekleştirdiği bir kaynak hâline gelmeyi amaçlıyor. Yine de yapay zekâ içeriklerinin ne kadar yeterli olacağı ve potansiyel maliyeti konusunda çekinceler olduğunu belirtmekte fayda var.

LinkedIn Kıdemli İletişim Direktörü Suzi Owens, firmanın müşteri deneyimini geliştirmek ve şirketlerin amaçlarına ulaşmalarına yardım etmek için daima yeni yöntemler aradığını ifade etti. Test edilen yeni özellik de sessiz sedasız duyuruldu.

Şimdilik Premium şirket sayfalarının abonelik ücretleri açıklanmadı ancak sayfa yöneticilerinden gelen bilgilere göre sayfa başı abonelik ücreti aylık 99,99 dolar olarak gözüküyor. yıllık abonelikte ise fiyat 838,88 dolar oluyor.