LinkedIn, TikTok'un kısa video formatını kendi platformuna eklemek için çalışmalar yapıyor.

Kısa ve dikey video formatı, akıllı telefonların yayılıp da medya içerikleri bu şekilde tüketilmeye başladığından beri popülerliğini gittikçe artırıyor. son olarak LinkedIn, YouTube shorts, TikTok ya da Instagram'da gördüğümüz kısa ve dikey video formatını test etmeye başladı.

Microsot'un çatısı altında bulunan ve daha çok profesyonellere hizmet eden LinkedIn'den gelen açıklamalarda bu tür bir çalışma gerçekleştirildiği doğrulandı. Pazarlama Uzmanı Austin Hull, "Size daha önce LinkedIn'in ürün olarak diğer platformları yakaladığında bu işin biteceğini söylemiştim." ifadelerini kullandı.

İşte LinkedIn videolar akışı

Hull'un paylaştığı akışta çeşitli uzmanların daha önce yüklediği videolar yer alıyordu. Bu videolardan birinde bir girişimci, televizyona çıkmaktan aldığı dersleri anlatırken bir diğer videoda ise bir ürün mühendisi kariyeri hakkında konuşuyordu. Üçüncü videoda yer alan bir kadın ise "İş yerinde ne yapıyorum" serisinin yeni bölümüne hoşgeldiniz." diyor.

Açıkçası bu sonu gelmeyen videolardan oluşan bu video akışları oldukça popüler. Öte yandan görüntülere baktığımızda videoların mobil için 9:16 en boy oranıyla çekildiği görülüyor ama TikTok ya da Instagram'daki gibi özel bir yapı göze çarpmıyor. LinkedIn, gönderileri kendi standart formatında göstermeye devam ediyor.

Firmanın bu özelliği daha fazla kullanıcıya sunması durumunda diğer platformlarla arasındaki kullanıcı farkını azaltabilir. Ayrıca daha fazla genç kullanıcıyı da platforma çekmeyi başarabilir.