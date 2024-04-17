LinkedIn, Çalışanlarının Kariyerini En Çok Geliştiren 15 İş Yerini Açıkladı!

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Profesyonellerin sıklıkla kullandığı LinkedIn, Türkiye'de çalışanların kariyerlerini geliştirmede öne çıkan iş yerlerini açıkladı.

Ülkemizde hemen her gencin iş ararken duyduğu bir cümle vardır "Bir yere gir kendini geliştir de önce, sonra başka yere geçersin." Öte yandan her iş yeri çalışanlarının gelişimine aynı derecede katkı sunmuyor. LinkedIn'in açıkladığı LinkedIn Top Companies 2024 listesi, Türkiye'de çalışanlarının gelişimine en çok katkı veren firmaları sıraladı. 

Bu yılki ödül sahipleri arasında Koç Holding, Sabancı Holding, Procter & Gamble gibi çalışanlarının kariyer haritalarını uzun vadeli başarı için şekillendiren firmalar öne çıktı. Listenin ilk üç sırasında yer alan firmalar da bu isimler oldu. 

İşte Türkiye'de çalışanlarının kariyerini en çok geliştiren 15 firma

utlu çalışanlar

Sıra Firma Alanı
1 Koç Holding Bankacılık, Enerji, Perakende, Doğal Gaz vb
2 Sabancı Holding Bankacılık, Enerji, Perakende vb
3 Procter and Gamble Tüketici Ürünleri
4 Medtronic Tıbbî Cihazlar
5 THY Havacılık
6 Bayer İlaç, Sağlık
7 Türkiye İş Bankası Bankacılık ve Finans
8 PepsiCo Alkolsüz İçecek
9 DHL Lojistik, Taşımacılık
10 L'Oreal Kişisel Bakım, Kozmetik
11 Unilever Hızlı Tüketim Ürünleri
12 Abbott Tıbbî Cihazlar, Beslenme Ürünleri, İlaç
13 J&J İlaç, Tıbbî Cihazlar, Tüketici Sağlığı
14 Bosch Otomotiv, Endüstriyel Ürünler, Dayanıklı Tüketim Malları
15 AstraZeneca İlaç Araştırma, Geliştirme ve Pazarlama

Listede ağırlıklı olarak uzun süredir çalışmalarına devam eden ve bir kurumsal kültür oturtmayı başarmış olan firmaların öne çıktığı dikkatlerden kaçmadı. Listedeki 15 firmanın 4'ü Türk iştirakleri oldu. Listede yer alan firmalar, kariyer gelişimine etki ettiği bilinen sekiz unsura göre yapılan değerlendirme sonucu seçildi. Bu unsurlar ise ilerleme becerisi, yetenek gelişimi, şirket istikrarı, şirket dışı fırsatlar, şirketle ilişki, cinsiyet çeşitliliği, eğitim geçmişi ve ülke genelindeki çalışanların oranı oldu. 
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Kaynak : https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/linkedin-calisanlarin-kariyerini-en-cok-gelistiren-15-is-yerini-acikladi/
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