Ülkemizde hemen her gencin iş ararken duyduğu bir cümle vardır "Bir yere gir kendini geliştir de önce, sonra başka yere geçersin." Öte yandan her iş yeri çalışanlarının gelişimine aynı derecede katkı sunmuyor. LinkedIn'in açıkladığı LinkedIn Top Companies 2024 listesi, Türkiye'de çalışanlarının gelişimine en çok katkı veren firmaları sıraladı.
Bu yılki ödül sahipleri arasında Koç Holding, Sabancı Holding, Procter & Gamble gibi çalışanlarının kariyer haritalarını uzun vadeli başarı için şekillendiren firmalar öne çıktı. Listenin ilk üç sırasında yer alan firmalar da bu isimler oldu.
İşte Türkiye'de çalışanlarının kariyerini en çok geliştiren 15 firma
|Sıra
|Firma
|Alanı
|1
|Koç Holding
|Bankacılık, Enerji, Perakende, Doğal Gaz vb
|2
|Sabancı Holding
|Bankacılık, Enerji, Perakende vb
|3
|Procter and Gamble
|Tüketici Ürünleri
|4
|Medtronic
|Tıbbî Cihazlar
|5
|THY
|Havacılık
|6
|Bayer
|İlaç, Sağlık
|7
|Türkiye İş Bankası
|Bankacılık ve Finans
|8
|PepsiCo
|Alkolsüz İçecek
|9
|DHL
|Lojistik, Taşımacılık
|10
|L'Oreal
|Kişisel Bakım, Kozmetik
|11
|Unilever
|Hızlı Tüketim Ürünleri
|12
|Abbott
|Tıbbî Cihazlar, Beslenme Ürünleri, İlaç
|13
|J&J
|İlaç, Tıbbî Cihazlar, Tüketici Sağlığı
|14
|Bosch
|Otomotiv, Endüstriyel Ürünler, Dayanıklı Tüketim Malları
|15
|AstraZeneca
|İlaç Araştırma, Geliştirme ve Pazarlama
Listede ağırlıklı olarak uzun süredir çalışmalarına devam eden ve bir kurumsal kültür oturtmayı başarmış olan firmaların öne çıktığı dikkatlerden kaçmadı. Listedeki 15 firmanın 4'ü Türk iştirakleri oldu. Listede yer alan firmalar, kariyer gelişimine etki ettiği bilinen sekiz unsura göre yapılan değerlendirme sonucu seçildi. Bu unsurlar ise ilerleme becerisi, yetenek gelişimi, şirket istikrarı, şirket dışı fırsatlar, şirketle ilişki, cinsiyet çeşitliliği, eğitim geçmişi ve ülke genelindeki çalışanların oranı oldu.