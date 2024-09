Riot Games'in her yıl LoL Dünya Şampiyonası'na özel yayınladığı turnuva şarkısı bu yıl Linkin Park'tan geliyor.

Riot Games, yaklaşan League of Legends Dünya Şampiyonası şarkısı için ünlü rock grubu Linkin Park ile iş birliği yaptığını duyurdu. Dünya Şampiyonası'na özel yazılan Heavy Is The Crown adlı şarkı yarın Türkiye saati ile 18.00'da yayınlanacak.

Bildiğiniz üzere League of Legends, her yıl Dünya Şampiyonası öncesinde büyük bir sanatçı veya gruba şarkı yaptırıyor. Linkin Park ile yapılan iş birliği ise son yıllardaki en büyük anlaşmalardan biri. Grup, geri dönüşlerinin bir parçası olarak "The Emptiness Machine" adlı bir single yayınlamış ve büyük beğeni toplamıştı. Şimdi ise yeni şarkıları Heavy Is The Crown'un, grubun dönüşünü daha da görkemli hâle getirmesi bekleniyor.

'Linkin Park - Heavy Is The Crown' yarın yayınlanacak

Linkin Park'ın kurucu üyesi Mike Shinoda, projeye katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve "Riot ile çalışmak ve bu şarkıyı League of Legends topluluğuna sunmak harika bir deneyimdi. Şarkı, imza sound'umuza yepyeni bir enerji katıyor ve bu yeni dönemin önemli bir parçası. Hayranlarımızın ve oyuncuların dinlemesi için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı. Riot Games'ten Maria Egan ise Linkin Park ile yapılan iş birliğine yönelik "Dünya Şampiyonası şarkısı her yıl oyuncularımızın en çok beklediği müzikal olaylardan biri. 'Heavy Is The Crown', bu yılki turnuvanın hikâyesini mükemmel bir şekilde yansıtıyor ve temamızla güçlü bir uyum sağlıyor." dedi.

Linkin Park, bu şarkının yanı sıra birkaç gün sonra From Zero adını taşıyan yeni albümlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Albümde Chester Bennington'ın trajik ölümünden sonra gruba katılan yeni vokalist Emily Armstrong da yer alacak.

'Heavy Is The Crown', League of Legends 2024 Dünya Şampiyonası boyunca sık sık çalınacak. Turnuva play-in aşaması ile bu hafta başlıyor ve sekiz takım grup aşamasına çıkabilmek için mücadele edecek. Final Kasım ayında Londra'daki O2 Arena'da gerçekleşecek.

