Petri’den Brad Sams, Windows 10'un Lite sürümüne ait olduğu iddia edilen ilk ekran görüntüsünü paylaştı. Lite OS adını taşıması beklenen işletim sistemi, Chrome OS'a direkt rakip olacak.

Microsoft’un Windows 10’un hafifletilmiş bir sürümü diyebileceğimiz ve Chrome OS’a rakip olması beklenen Lite OS adında bir işletim sistemi üzerinde çalıştığına yönelik söylentiler uzun zamandır konuşuluyor. Petri’den Brad Sams, aşağıda görmüş olduğunuz resmi yayınladı ve Lite OS olarak adlandırılması beklenen hafifletilmiş Windows 10 sürümünün şu an için böyle göründüğünü belirtti.

Santorini kod adına sahip olduğu belirtilen Lite OS, alışık olduğumuz Windows 10 işletim sistemine benzer bir deneyim sunacak. Fakat yalnızca UWP uygulamalarını ve Progressive Web Uygulamaları’nı (PWA) destekleyecek. İlerleyen dönemde Win32 uygulamalarının de çalıştırılabileceği söylense de Lite OS’un hedef kitlesi nispeten ‘zayıf’ donanımlı bilgisayar benzeri deneyim sunan cihazlar olacağından büyük Win32 eksikliği başlarda büyük bir sorun teşkil etmeyecektir.

Arayüze baktığımızda Lite OS’un Windows 10 benzeri bir görünüme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Fakat arayüzün tamamı çok daha basit tasarıma sahip olacak. Görev çubuğu, ekranın altındaki yerini koruyor olsa da sistem tepsisine veda ediyoruz. Bununla birlikte Dosya Gezgini ve uygulama pencereleri, Windows 10’dan çok da uzak olmayan bir kullanıcı deneyimi sunacak.

Brad Sams, Microsoft’un Lite OS’u önümüzdeki aylarda tanıtabileceğini söyledi. Muhtemelen Mayıs ayındaki Build 2019 konferansı, Microsoft’un Lite OS’u resmi olarak onayladığı ilk etkinlik olacak. Çıkışının üzerinden 4 yıl geçmiş olmasına rağmen Windows 10’un hala 1 milyar cihaza ulaşamamış olması, Microsoft’un Lite OS’u tüketicilere kabul ettirme konusunda işinin kolay olmayacağını gösteriyor.