Lityum-İyon Bataryalar Yerine Daha Ucuz Bir Yöntem Bulundu

Akıllı telefonlarımızdan elektrikli otomobillere kadar çok geniş bir yelpazede enerji kaynağımız olan lityum-iyon bataryalar, aslında teknolojik gelişimin önünde büyük engel teşkil ediyorlar. Yeni bir araştırma, normalde daha güvensiz olarak bilinen sodyum-iyon pillerin yaygınlaşması için kapı açtı.

Günümüzdeki bataryaların büyük çoğunluğu, Güney Amerika kıtasındaki dağların kayaçlarından çıkartılan lityum elementi sayesinde üretiliyor. Peki ya gün geldiğinde bu kaynağı tüketirsek? Bataryaları sadece akıllı telefonlarla sınırlı olarak düşünmeyin. Elektrikli arabalar yaygınlaşıyor ve lityum gittikçe tükeniyor.

Sorun sadece lityumun tükenmesi de değil. Ayrıca bu teknoloji artık günümüz cihazlarının ihtiyaçlarını karşılamak adına yetersiz kalıyor. Her gün, bazen günde iki defa telefonlarımızı şarj etmek zorunda kalıyoruz. Peki bu teknolojiye alternatif yok mu? Elbette var. Hatta uzun yıllardır bilim dünyasının aklını kurcalayan, çok daha ucuz bir yöntem var: Sodyum-iyon bataryalar.

Sodyum-iyon bataryalar, normal şartlarda stabilize edilemeyen bataryalar oldukları için, patlamaya eğimli bataryalardır. Aynı zamanda şarj ve deşarj sırasında enerjinin bir kısmını boşa harcadıkları için verimli olarak görülmezler. Yapılan son araştırma ise sodyum-iyon bataryaların stabilize ve enerji kaybı sorunlarını çözme iddiasıyla gündem yarattı.

Purdue Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, yaptıkları çalışmayla mevcut sorunları ortadan kaldıran bir sodyum tozu üretmeyi başardılar. Araştırmada görev alan kimya mühendisi Prof. Vilas Pol, yaptıkları keşfi “Sodyum-iyon bataryaların endüstriye kazandırılması için potansiyel bir yol” şeklinde tanımlıyor.

Sodyum normalde suyla temas ettiğinde patlar, ancak son araştırma ile keşfedilen yöntem sayesinde patlama yaşanmıyor.

Sodyum-iyon pilleri, lityum-iyon pillerden daha ağır oluyorlar. Bu nedenle ilk etapta akıllı telefon gibi taşınabilir cihazlardan ziyade, güneş ve rüzgar enerjisi tesislerinde kullanılmaları planlanıyor. Bu tesislerdeki bataryaların ağırlık gibi çözülmesi gereken sorunları olmadığı için, daha ucuza mal olan sodyum-iyon bataryaları kullanmak mantıklı bir çözüm.

Yapılan araştırmayla çözüme kavuşan teknik sorunlar, belki de gelecekte sodyum-iyon bataryalarının daha da yaygınlaşmasını sağlayacak.