League of Legends, yeni Ahri kostümü için belirlediği fiyat politikası ile oyuncuların tepkisini çekti.

Dünyanın en popüler oyunları arasında yer alan League of Legends, oyunu taze tutmak isteyen Riot Games tarafından sık sık yeni karakterler ve yeni kostümlerle zenginleştiriliyor. Kostümlerin fiyatları ise zaman zaman oyuncuları çileden çıkarmak için yeterli oluyor.

Oyunun popüler karakterleri arasında yer alan Ahri'nin yeni kostümü de benzer bir fiyat politikasından dolayı oyuncuların tepkisini çekmiş durumda. Zira bahsi geçen kostümün fiyatı tam 430 dolar, yani kostümün çıktığı 29 Mayıs 2024 kuruyla 13 bin 857 TL. Bu fiyat ülkemizde pek çok kişinin bir aylık ev kirasına denk gelmekle birlikte yurt dışındaki insanlar için de oldukça yüksek.

Oyuncular çareyi Ahri oynatmamakta buldu

Konuyla ilgili olarak X ve Reddit üzerinden görüşlerini bildiren oyuncular, fiyatları aşağı çekmek için kendilerine bir yöntem buldu: karakteri oynatmamak. Sosyal medyada yer alan çağrılara göre oyuncular, her oyunda Ahri'yi permaban ile oynanamaz duruma getirecekler. Böylece yüzlerce dolar para döküp kostümü alan oyuncular da kostümü oyunda göremeyecekler. Daha önce benzer bir eylemin Ryze için işe yaradığı da hatırlatılırken konuyla ilgili gönderiler de ciddi beğeni ve destek alıyor.

Riot Games ise geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklama ile oyun içi mağazasında değişiklikler yapacaklarını ve herkese göre bir şeyler sunacaklarını belirtmişti. Bedava veya oldukça ucuz ürünlerden çok pahalı premium kostümlere geniş bir ürün yelpazesi olacağı açıklanmıştı. Görünüşe göre oyuncular, pahalı kostümlere Riot'un baktığı kadar sıcak bakmıyor.