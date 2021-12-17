LoL'de Katarina CT'ler, Güçlü Zayıf Yönleri, Tüm Yetenekleri

League of Legends’ın sinir bozucu orta koridorlarından biri olan Katarina’nın tüm yeteneklerini, güçlü ve zayıf yönlerini, CT’lerini ve oynanış ipuçlarını sizler için bir rehber haline getirdik.

League of Legends’ın en eski sezonlarından beri oyunda olan ve birkaç kez değişime uğrayan Katarina, oyuna geldiğinden beri ya kendi takımını ya da karşı takımı ifrit ediyor. Katarina her ne kadar oynaması eğlenceli bir şampiyon olsa da oldukça zor bir yetenek kitine sahip.

Oynaması eğlenceli olduğu kadar zor olan bu şampiyonun tüm yeteneklerini, güçlü ve zayıf yönlerini, CT’lerini ve oynanış önerilerini bir rehber haline getirdik. Gelin Katarina neymiş ne değilmiş beraber bir göz atalım.

Katarina’nın tüm CT’leri

Kassadin

Akshan

Cassiopeia

Katarina’ya karşı oynarken onun hareketliliğini kısabilecek ve onun karşısında geç oyunda ondan daha güçlü olabilecek şampiyonlara ihtiyacınız var. Bunlardan Kassadin ve Cassiopeia buna en büyük örnek. Kassadin ile Katarina’ya skor vermeden oynarsanız ve bedava skorlar toplarsanız Katarina’yı tamamen ekarte edebilirsiniz.

Cassiopeia’da ise durum biraz farklı. Tamam Cassiopeia da geç oyuna en güçlü giren şampiyonlardan biri ve bunu yine güvende kalarak yapıyor ancak Katarina onun dibine girdiğinde W ve Ultisi ile Katarina’nın tüm hareket kabiliyetini kısıtlar ve onu zehiriyle yok eder. Akshan ise tamamen kaçarak oynayarak Katarina’yı ekarte edebiliyor.

Doğru oynamasını bilene her seviyede güçlü olan Katarina’nın tüm yetenekleri:

Pasif – Açgözlü: Katarina’nın kısa süre önce hasar verdiği rakip katledilirse Katarina’nın bekleme süresi çok azalır ve yerden bıçak aldığında etrafına hasar verir.

Q – Sıçrayan Bıçak: Katarina, bir rakibine hançer fırlatır ve isterse o bıçağa atılabilir.

W – Ölümcül Çeviklik: Katarina olduğu yerde bir bıçak çıkartır ve hareket hızı kazanır.

E – Shunpo: Katarina, rakip ve dost birimlere ve yerde çıkardığı hançerlerine atılabilir.

R – Ölüm Çiçeği: Katarina etrafındaki rakiplere (en fazla üç) hasar verir can yenilemelerini engeller.

En büyük düşmanı kitle kontrolü olan Katarina’nın güçlü ve zayıf yönleri:

Katarina'nın Güçlü yönleri:

Takımıyla kule altı bile yapabilir.

Bekleme süresini sıfırlama mekaniği, birden fazla öldürme elde etmesini sağlar

Katarina’nın kartopuna bağlayabilmesi için bir eşya alması yeterli. Bunun için koridor aşamasının ilk bölümünü düzgün bir şekilde oynaması, o eşyayı alması ve ardından E yeteneği ve ultisini doğru kullanması gerekiyor. Minyon skorunda geride olsa bile Katarina, bu durumu aldığı skorlarla tersine çevirebilir.

Düşman takımın kitle kontrolü yoksa veya takım arkadaşı kuleyi tanklıyorsa, takımıyla kule altı bile yapabilir. E yeteniğinin bekleme süresini sıfırlama mekaniği, çok kısa bir sürede birden fazla öldürme elde etmesini sağlar. W'su ile birleştiğinde rakiplerini outplay etme ihtimali en fazla şampiyonlardan biridir.

Zayıf yönleri:

Kitle kontrolü, Katarina’nın en büyük düşmandır.

Yanlış konumlandırma onu kolay hedef haline getirir.

Kitle kontrolü, Katarina’nın en büyük düşmandır. E yeteneğini düzgün kullanmazsa, kitle kontrolüne maruz kaldığı an tek yer. Rakibini kesebilmesi için Katarina’nın yolunun üzerinde rakip takımın görüşünün olmaması gerekiyor.

Rakip takım düzgün görüş hattı kurar ve yeterli harita farkındalığına sahip olursa, Katarina'nın öne geçmesini kolayca engelleyebilirler. Yanlış konumlandırma ve R'sini yanlış zamanda kullanmak onu düşman için oldukça kolay bir hedef haline getirebilir. R'si onu yerine sabitler, böylece bir kitle kontrol zinciri tarafından hedef alınabilir.

LoL'de Katarina nasıl oynanır?

Katarina ile erken oyunda Q yeteneğiniz ile 3 seviye olana kadar canınızı fazla kaybetmeden minyon kesin ve ormancınızdan baskın istemeyin çünkü zayıfsınız. 3 seviye olduktan sonra rakibinize atılıp tutuştur ile tüm yeteneklerinizi tutturarak ve bıçaklarınıza atlayıp E yeteneğinizi sıfırlayarak kolayca skor çıkarabilirsiniz.

Orta oyunda 1-2 eşya seviyesinde Katarina ile minyonları ittirerek özellikle alt koridora rotasyon yapın ve ormancınızla birlikte karşı ormancı ve orta koridoru avlamaya çalışın. Katarina’nın en güçlü olduğu safha orta oyun.