LoL’de Kayle CT, Tüm Yetenekleri, Güçlü ve Zayıf Özellikleri

League of Legends’ın meleklerinden bir tanesi olan Kayle, özellikle bir süre önce Riot’un aracılığıyla aldığı büyük karakter değişikliği sayesinde oyun içerisinde kendine tekrar yer bulmayı başaran karakterlerden bir tanesi oldu.

Özellikle “kutsal 16. seviye” adı verilen ve oyun içerisinde 16. seviyeye gelen karakterlerin tam gücüne ulaştığını vurgulayan bu cümlenin bayrak taşıyanı olan Kayle, oyun boyunca varlığını çok belli etmese bile 16. seviyeye ulaştığında tüm gücünü açığa çıkartabiliyor.

Üst koridorda pasif yeteneğinin gelişimi ilerleyene kadar bir süre acı çekse de ortalama 11. seviyeden sonra rahatlamaya başlayan Kayle, bahsettiğimiz üzere 16. seviyeden itibaren tam bir canavara dönüşüyor.

Kayle CT’leri: Kayle'ye karşı güçlü olan rakipleri

Pantheon

Singed

Vladimir

Jayce

Illaoi

Kayle oyunun erken safhasını oldukça zorlu geçiren karakterlerden bir tanesi. Karakter erken safhalar güçsüz olduğu için savaşmak yerine defansif bir oyun sergilemek gerekiyor. Fakat üst koridor karakteri olduğu için erken safhada agresif oyunlar sergilemeye müsait karakterler Kayle’a üst koridorda zor zamanlar geçirtebiliyor.

Yükselmiş Melek Kayle’ın tüm yetenekleri:

Pasif / İlahı Yükseliş: Kayle seviye atlayıp yetenek puanı harcadıkça saldırıları da göklerden güç alır. Kanatları alev alan Kayle, zamanla saldırı hızı, hareket hızı, saldırı menzili ve saldırıları için ateş dalgaları kazanır.

Kayle seviye atlayıp yetenek puanı harcadıkça saldırıları da göklerden güç alır. Kanatları alev alan Kayle, zamanla saldırı hızı, hareket hızı, saldırı menzili ve saldırıları için ateş dalgaları kazanır. Q / Işığın Hükmü: Kayle’ın çağırdığı semavi kılıç rakipleri delip geçerek isabet ettiği bütün hedefleri yavaşlatır, onlara hasar verir ve dirençlerini azaltır.

Kayle’ın çağırdığı semavi kılıç rakipleri delip geçerek isabet ettiği bütün hedefleri yavaşlatır, onlara hasar verir ve dirençlerini azaltır. W / Semavi Lütuf: İlahi güçler tarafından kutsanan Kayle, kendine ve en yakınındaki takım arkadaşına iyileştirme ve hareket hızı sağlar.

İlahi güçler tarafından kutsanan Kayle, kendine ve en yakınındaki takım arkadaşına iyileştirme ve hareket hızı sağlar. E / Yıldızateşi Kılıcı: Pasif: Kayle’ın semavi kılıcı Erdem, şampiyonun saldırdığı rakiplere ilave büyü hasarı verir. Aktif: Kayle’ın bir sonraki saldırısı hedefini semavi ateşle çarparak hedefin eksik canıyla orantılı ilave hasar verir.

Kayle’ın semavi kılıcı Erdem, şampiyonun saldırdığı rakiplere ilave büyü hasarı verir. Kayle’ın bir sonraki saldırısı hedefini semavi ateşle çarparak hedefin eksik canıyla orantılı ilave hasar verir. R / Yüce Adalet: Kayle bir takım arkadaşını hasar görmez hale getirir ve hedefin etrafındaki bölgeyi ilahi bir kılıç yağmuruna tutmaları için eski Adaletin Suretlerini çağırır.

Adaletin Kılıcı Kayle’ın güçlü ve zayıf özellikleri:

Kayle’ın güçlü özellikleri:

Oyunun geç safhalarında önüne geçilmesi zor bir karakter haline gelmesi

Ulti yeteneği ile birkaç saniyeliğine kendisini veya bir takım arkadaşını ölümsüz yapabilmesi

Hem yetenek gücü hem saldırı gücünden faydalandığı için karşı rakibe hem zırh hem büyü direnci almaya zorlaması

Kayle oyunun geç safhalarında oldukça güçlü bir karakter haline geliyor. Kendi gücünün yanı sıra ulti yeteneği ile kendini veya takımından herhangi bir arkadaşını birkaç saniyeliğine ölümsüz yapabilmesi de kritik noktalarda güzel geri dönüşler sağlayabiliyor. Bunun yanı sıra karakter genel olarak hem saldırı gücünden hem yetenek gücünden faydalandığı için karşı rakibe hem büyü direnci hemde zırh veren eşyalar almaya zorluyor.

Kayle’ın zayıf özellikleri:

Erken safhalarda oyunun en güçsüz karakterlerinden biri olması

W yeteneği kendine can basacak potansiyeli sağlasa da bu canın genellikle yeterli olmaması

Karakterin güçlenmesi uzun sürdüğü için takımın bir süre 4 kişi olması

Kayle geç safhalarda gerçekten güçlü bir karakter. Fakat bu güçlü olmasının bedelini erken safhalarda oldukça güçsüz olarak ödüyor. Koridor safhasında, özellikle baskın oynayan bir karakter karşı oynamak bir hayli zor oluyor ve W yeteneğinin sağlamış olduğu can basma özelliği genellikle yeterli olmuyor. Bunun yanı sıra karakterin güçlenmesi uzun sürdüğü için takımınız oyunu bir süre 4 kişi olarak oynamak zorunda kalıyor.

LoL’de Kayle nasıl oynanır?

Özellikle baskın karakterlere karşı oynuyorsanız erken safhada agresif oynamak çok akıl karı işi olmuyor. Bu yüzden bir süre defansif oynamakta fayda var

Ulti yeteneğiniz kritik anlarda sizi oyuna geri döndüren formula olabiliyor. Fakat bunu yaparken rakiplere saldıramayacağınızı unutmayın

Karakter hem saldırı gücü hem yetenek gücünden faydalandığı için takımınızda eksik olan saldırı gücü veya büyü gücü boşluğunu doldurabilirsiniz

Kayle, erken safhalarda dikkatli oynanması gereken karakterlerden bir tanesi. Erken safhalarda güçsüz olmasının yanı sıra aynı zamanda kırılganda. Bu yüzden bilen bir ormancının baskınlarının ana odağı olmanız kaçınılmaz bir durum olabiliyor. Ulti yeteneğiniz kritik anlarda sizi veya takım arkadaşınızı kurtarabilen bir faktör olmasına karşın ulti yeteneğinizi kullanırken rakiplerinize saldıramayacağınızı unutmayın. Aynı zamanda karakter hem saldırı gücünden hem yetenek gücünden faydalandığı için takımdaki saldırı gücü veya yetenek gücü boşluğunu kapatabilmeniz de mümkün.

Kayle’a karşı nasıl oynanır, Kayle nasıl yenilir?

Kayle erken safhanın en güçsüz ve kırılgan karakterlerinden bir tanesi olduğu için erken safhalarda Kayle’a karşı agresif bir oyun sergileyebilirsiniz

Tabii ki bu tamamen savaşamayacağı anlamına gelmiyor, özellikle 6. seviye olduktan sonra ulti yeteneği açıldığında karşılık verebilecek pozisyona geliyor. Kendi veremese bile ormancısı aracılığıyla bunu sağlayabiliyor

Kayle için dikkat etmeniz gereken seviye 16. seviye. Bu seviyeye kadar karakter olabildiğince oyundan düşürmeye çalışmanız gerekiyor

Kayle erken safhanın en güçsüz karakterlerinden bir tanesi. Bu güçsüzlüğü koridor safhasında agresif oynayarak değerlendirebilirsiniz. Tabii ki bu durum tamamen savunmasız olacağı anlamına da gelmiyor. Özellikle 6. seviye olduktan ve ulti yeteneği açıldıktan sonra karşı saldırı yapma şansı elde edebiliyor. Kayle için dikkat etmeniz gereken kısım oyunun geç safhası. Kayle 16. seviyeye ulaşmadan önce olabildiğince oyundan düşürmeniz gerekiyor. Böylelikle 16’ya ulaştığında da karşısında durabilme şansınız olacaktır.