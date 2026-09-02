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GTA 6 ile Tam 25 Yıllık Gelenek Yıkılıyor (Yeni Bir Kontrole Alışacağız)

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Rockstar Games, GTA 6 ile 25 yıllık hızlı koşma geleneğini değiştirerek L3 tuşuna geçmeyi ve kontrolleri modernleştirmeyi planlıyor.

GTA 6 ile Tam 25 Yıllık Gelenek Yıkılıyor (Yeni Bir Kontrole Alışacağız)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

GTA 5, Red Dead Redemption 2 ve daha eski Rockstar yapımlarını oynayan herkes bu alışkanlığı çok iyi bilir... Karakterin daha hızlı koşmasını sağlamak için ilgili tuşa üst üste, seri bir şekilde basmanız gerekir.

Bu işlem PlayStation tarafında yıllardır "X", Xbox'ta ise "A" tuşuyla yapılıyordu. 2001 yılında çıkan GTA 3'ten bu yana süregelen bu kontrol mekanizması, son 25 yılda oyuncular arasında sarsılmaz bir alışkanlık hâline geldi ancak yaklaşmakta olan GTA 6 ile birlikte bu durum kökten değişecek gibi.

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GTA 6 ile Tam 25 Yıllık Gelenek Yıkılıyor (Yeni Bir Kontrole Alışacağız)
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Artık L3 ile koşmanız gerekecek

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Insider Gaming'in İtalyan içerik üreticisi MikeShowSha'ya dayandırdığı habere göre oyunda koşma eylemi varsayılan olarak L3 (sol analoga basma) tuşuna atanacak. Mekaniğin tam olarak nasıl işleyeceği henüz kesinleşmiş değil ancak günümüzdeki birçok üçüncü şahıs ve birinci şahıs nişancı oyununda olduğu gibi, L3 tuşuna bir kez basmanın depar atmak için yeterli olacağı tahmin ediliyor.

Oyuncular için asıl merak konusu ise Rockstar'ın alternatif kontrol şemaları sunup sunmayacağı ve eski "X/A tuşuna basma" yöntemini isteğe bağlı bir seçenek olarak koruyup korumayacağı.

Topluluk ikiye bölünmüş durumda

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Söz konusu değişiklik iddiası Reddit başta olmak üzere oyuncu topluluklarında farklı tepkilerle karşılandı. Birçok oyuncu, sürekli aynı tuşa basma zorunluluğunun sona ermesini memnuniyetle karşılarken, yeni düzeni gecikmiş bir modernleşme adımı olarak değerlendiriyor. Buna karşın eski sistemi Rockstar oyunlarının karakteristik bir imzası olarak görenler de var. Ayrıca L3 kullanımının kontrolcü yıpranmasını hızlandıracağı, "analog kayması" (stick drift) sorununu tetikleyebileceği ve hareket hassasiyetini olumsuz etkileyebileceği yönünde ciddi endişeler dile getiriliyor.

Özellikle karakter hareket hâlindeyken analog çubuğa bastırmanın, yönü kazara değiştirebileceğinden korkuluyor. Yeni sistemi destekleyenler ise depar atarken sağ başparmağın X/A tuşu ile sağ analog çubuğu arasında sürekli gidip gelmek zorunda kalmayacağını, bunun da koşu sırasında kamera kontrolünü oldukça kolaylaştıracağını savunuyor.

Peki siz birini tercih edecek olsanız tercihiniz ne olurdu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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