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[3-15 Eylül] Xbox Game Pass'e Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

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Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor. Şimdi ise bu ay içerisinde kütüphaneye eklenecek yeni oyunlara bakıyoruz.

[3-15 Eylül] Xbox Game Pass'e Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor.

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Son dönemde Xbox Game Pass kütüphanesine birçok büyük yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Ağustos ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.

İçerikten Görseller

[3-15 Eylül] Xbox Game Pass'e Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı
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Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar

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Oyun Ekleneceği Tarih
Speedrunners 2: King of Speed 3 Eylül
Dice a Million 4 Eylül
Call of Duty: Black Ops Cold War 8 Eylül
The Royal Writ 10 Eylül
Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage 10 Eylül
RuneScape: Dragonwilds 15 Eylül

Peki siz bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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