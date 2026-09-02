[3-15 Eylül] Xbox Game Pass'e Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor.
Son dönemde Xbox Game Pass kütüphanesine birçok büyük yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Ağustos ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.
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Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar
|Oyun
|Ekleneceği Tarih
|Speedrunners 2: King of Speed
|3 Eylül
|Dice a Million
|4 Eylül
|Call of Duty: Black Ops Cold War
|8 Eylül
|The Royal Writ
|10 Eylül
|Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage
|10 Eylül
|RuneScape: Dragonwilds
|15 Eylül
Peki siz bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.