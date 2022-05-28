Yordle’lı olmasına rağmen Noxus’un altında çalışan Kled, boyundan büyük işlere kalkışması ile ünlü bir karakter. Kled, karakter olarak bir o kadar eğlenceli olsa da, sihirdar vadisinde karşımıza tam bir ölüm makinesi olarak çıkabiliyor. Oynamayı bilen bir Kled’den kesinlikle korkmanız gerekiyor. Biz de bu deli dostumuzun üst koridorda bir ölüm makinesi olurken hangi rünleri kullandığına değinmeye karar verdik.

League of Legends (LoL), kendi evreninde birçok güçlü karakter ile karşımıza çıkıyor. Tabii ki hikayeye göre güçlü olan ve oyun içerisinde güçlü olan karakterler birbirlerinden farklılık gösteriyor. Neticede League of Legends tek kişilik bir oyun değil. Bu yüzden karakterlerin gücünde oyuncunun o karakteri nasıl oynadığı, hangi rünleri kullandığı gibi faktörler oyun gidişatını olumlu veya olumsuz yönde etkileyebiliyor. Sonuç olarak işin sonucunu takım oyununun ne kadar iyi olduğu belirlese de, koridor safhasından elinizden geleni yapmak da önemli...

Rünler oyun gidişatını etkileyen en temel faktörlerden bir tanesi. Karaktere uygun bir rün seçmemek oyun gidişatında çok pişman olmanıza sebep olabilir. Oyunun geç safhalarında rünler başlangıca kıyasla daha az bir etkiye sahip olsa da, o seviyeye gelene kadar en yakın dostunuz olabiliyor. Özellikle 1’e1 savaşların döndüğü orta koridor ve üst koridor da rünler ekstra önem taşıyabiliyor. Şimdi LoL şampiyonlarından üst koridorun Deli Bozuk Süvarisi Kled’i tanıyalım ve en iyi Kled rünlerine yakından bakalım.

LoL şampiyonu Kled’i tanıyalım:

Doğuma büyüme Yordle’lı olan Kled, günümüzde varlığını Noxus’da belli ediyor. Deli Bozuk lakabının hakkını fazlasıyla veren Kled, çok da aklı başında bir karaktermiş gibi gözükmüyor. Genellikle üst koridorda karşımıza çıkan Kled, savaşırken ödlek dostu Skaarl’la birlikte saldırıyor. Skaarl ödlek bir kertenkele olsa da, Skaarl’ı öldürmeden Kled’i öldürmek pek mümkün olmuyor. Bu durumda Kled’in kendince tank bir karakter olmasını ve savaşlarda 2 canlı olmasını sağlıyor.

Kled 1’e1 dövüşlerde oldukça güçlü bir karakter hasar oldukça güçlü olmasının yanı sıra yeteneklerini isabetli kullanması, Kled’i kitle kontrol açısından da güçlü bir konuma getiriyor. Hareketlilik konusunda da kendince iyi bir pozisyonda olan Kled’in en zayıf olduğu an bineğinden düştü an olabilir. Bu durumda kullanabileceği farklı yetenekleri olsa da, hareketlilik, menzil, kitle kontrol vb. özelliklerinden oldukça fazla kaybettiği için Kled bineğinden düştüğünde oldukça kırılgan bir hale bürünüyor.

Takım savaşları Kled’in güçlü olduğu başka bir senaryo. Kled’in yetenekleri genel olarak tek kişilik hedeflere yönelik olsa da, ulti yeteneğinden kazandığı yüksek hareket hızı tüm takımını etkilediği için etkili bir takım savaşı başlatma yeteneği olarak kullanılabiliyor. Bunun yanı sıra karakter ön safhalarda rahat bir şekilde oynayabildiği için takımın saldırmaları gereken pozisyonu ve zamanı yaratabiliyor.

LoL şampiyonlarından Kled’in en iyi rünleri:

Kled 1’e1 dövüşlerde oldukça güçlü bir karakter ve bineği altında olduğu sürece de bu gücünü korumaya devam ediyor. Bu yüzden uzun süreli savaşlar Kled için uygun olabililiyor. Kled genel olarak offtank denilen yarı defansif, yarı ofansif bir role yatkınlığı ile biliniyor. Böyle bir rolde olmasına rağmen saldırı hızı konusunda oldukça güçlü bir karakter. Bu yüzden uzun savaşlara ve saldırı hızına yönelik yapılan rün tercihleri Kled için oldukça efektif olabiliyor. Bunun yanı sıra genel olarak rün seçimler karşıdaki şampiyona göre seçilmesi gerekese de League of Legends'ın metası sürekli değişkenlik gösterdiği için bazı rünler zaman zaman çok güçlü olabiliyor. Rünlerin karakterlere göre efektif olduğu durumlarda tam olarak bu tarz yerlerde kendini belli ediyor.

Uzun soluklu savaşların vazgeçilmez rünü: Yenilmez

Rakip şampiyona hasar veren normal saldırılar veya yetenekler beş saniyeliğine 2 yenilmez yükü kazandırarak yük başına 2 ila 4.5 Değişken Kuvvet kazanmanızı sağlar. En fazla 12 yük birikir. Menzilli şampiyonlar normal saldırı başına sadece 1 yük kazanır. Azami yüke ulaşıldığında şampiyonlara verdiğiniz hasarın %9 kadarına eşdeğer miktarda iyileşirsiniz (menzilli şampiyonlar için %6).

Alt etme sonrası hayatta kalma şansı için: Zafer

Alt etmeler eksik canının %12 kadarını yeniler ve fazladan 20 altın sağlar.

Saldırı hızıyla mutlu olanlar için: Efsane: Çeviklik

%3 Saldırı Hızı ve Efsane yükü başına fazladan %1.5 Saldırı Hızı daha kazanırsın (en fazla 10 yük). Her şampiyonu alt etme, destansı ve büyük canavar kesme ve minyon biçme, efsane yükü biriktirmede ilerleme sağlar.

Düşük canlı savaşlarda avantajlı olmak için: Son Direniş

%60 can miktarının altındayken şampiyonlara %5 ila %11 fazladan hasar verirsin. En yüksek hasar, %30 can miktarındayken verilir.

Savaşmak yerine objektif yapmayı tercih edenler için: Tahrip

Bir kuleye en fazla 600 metredeyken kuleye yönelik kuvvetli bir saldırı için üç saniye boyunca güç toplarsın. Bu güçlü saldırı 100 (+ azami canının %35 kadarı) ilave Fiziksel Hasar verir.

Bekleme Süresi: 45 saniye.

Arka arkaya gelen saldırılarda hasar azaltma için: Kemik Zırh

Bir rakip şampiyondan hasar aldıktan sonra, bu rakibin sana isabet ettirdiği 3 yetenek veya saldırı 30 ila 60 daha az hasar verir.

Süre: 1.5 saniye

Bekleme Süresi: 45 saniye

Ufak bir can yenilenmesi için: İkinci Şans

Bir rakip şampiyondan hasar aldıktan sonra 10 saniye içinde eksik can miktarının %4 kadarı +6 can yenilersin.

LoL’de Kled’in sahip olduğu yetenekler nelerdir?

Pasif / Ödlek Kertenkele Skaarl

Q / Ayı Oltası

W / Vahşet Sevdası

E / Yardır

R / Hücuuuuuuuum!!!!!

Pasif / Ödlek Kertenkele Skaarl

Kled kendisinin yerine hasar alan güvenilir bineği Skaarl’ın tepesinde hareket eder. Skaarl’ın canı tükendiği zaman Kled yere iner. B bineksiz haldeyken Kled’in yetenekleri değişir ve Deli Bozuk Süvari şampiyonlara daha az hasar verir. Kled rakipleriyle savaşarak Skaarl’ın cesaretini yenileyebilir. Azami cesarete ulaştığında Kled Skaarl’ın canının bir miktarıyla bineğinin sırtına atlar.

Q / Ayı Oltası

Kled bir rakip şampiyona hasar verip ona takılan bir ayı tuzağı atar. Hedefi kısa bir süre bağlı kalırsa fazladan fiziksel hasar alır ve Kled’e doğru çekilir. Kled bineğinden ayrı düştüğünde bu yeteneğin yerini Cep Piştovu alır. Cep Piştovu ile yapılan atış Kled’i geri savurur ve cesaret yeniler.

W / Vahşet Sevdası

Kled dört saldırı boyunca muazzam bir saldırı hızı kazanır. Dördünü saldırı fazladan hasar verir.

E / Yardır

Kled fiziksel hasar verecek şekilde atılır ve kısa süreliğine hız artışı kazanır. Kled bu yeteneği yeniden kullanarak ilk hedefinin üzerinden tekrar atılıp ilk verdiği hasarı yeniden verebilir.

R / Hücuuuuuuuum!!!!!

Kled ve Skaarl bir konuma hücum ederek arkalarında hız sağlayan bir iz bırakır ve bir kalkan kazanır. Skaarl karşılarına çıkan ilk rakip şampiyona kilitlenir ve ona çarpar.