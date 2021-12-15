Lux CT'leri, Güçlü Ve Zayıf Yönleri, Tüm Yetenekleri

LoL’ün birçok sinematiğinde yer alan, afiş yüzü olan ve hatta kendi adına bir çizgi romanı bile olan destek şampiyonu Lux, çok güçlü bir karakter. Sözde destek olan ancak orta koridorda da oynanabilen bu güçlü büyücünün yeteneklerini, güçlü ve zayıf yönlerini, ct’lerini ve oynanış ipuçlarını bir araya getiriyoruz.

LoL’ün birçok reklam yüzü bulunuyor orası kesin ancak oyunun en popüler reklam yüzünün Lux olduğu da aşikar. Marvel ve Riot Games işbirliği ile yapılmış olan kendine ait bir çizgi romanı bile bulunan Lux, oyunda da bir hayli popüler bir şampiyon.

Her ne kadar bir destek şampiyonu olarak geçse de güçlü yetenek gücü oranları ve oldukça basit yetenek kiti sayesinde Lux, orta koridorda da çok güçlü bir büyücü haline gelebiliyor. Bu güçlü ve popüler şampiyonun yetenekleri, güçlü ve zayıf yönleri, ct’leri ve oynanış önerilerine dilerseniz gelin birlikte göz atalım.

Lux CT’leri:

Sona

Janna

Nami

Bu rehberde Lux için verdiğimiz ct karakterler, ona destek rolünde en çok zorluk çıkaran karakterler. Sona, Janna ve Nami’nin ortak noktası kendi nişancılarına daima kalkan ve can sağlayabilmeleri. Bu sebeple bu şampiyonlar Lux’ın dürtmelerini işlevsiz kılıyor ve erken oyunda onun gücünü kısıtlayarak onun kartopu etkisine bağlamasını engelliyorlar.

Lux’ın tüm yetenekleri:

Pasif – Aydınlanma : Lux'ın hasar veren yetenekleri, birkaç saniyeliğine hedefi enerjiyle yükler. Lux'ın bir sonraki saldırısında enerjiyi ateşler ve (Lux'ın seviyesine de bağlı olarak) ilave büyü hasarı verir.

: Lux'ın hasar veren yetenekleri, birkaç saniyeliğine hedefi enerjiyle yükler. Lux'ın bir sonraki saldırısında enerjiyi ateşler ve (Lux'ın seviyesine de bağlı olarak) ilave büyü hasarı verir. Q – Işık Bağı: Lux en fazla iki rakip birimini bağlayan ve onlara hasar veren bir ışık küresi gönderebilir.

Lux en fazla iki rakip birimini bağlayan ve onlara hasar veren bir ışık küresi gönderebilir. W – Prizmatik Bariyer : Lux, kendine ve takım arkadaşlarına kalkan veren bir bumerang fırlatır. Bu sayede onların rakip hasarından da korunmalarını sağlar.

: Lux, kendine ve takım arkadaşlarına kalkan veren bir bumerang fırlatır. Bu sayede onların rakip hasarından da korunmalarını sağlar. E – Işık Patlaması : Lux, belirli bir bölgeye içerisinde kalan ve yakında olan rakiplerini yavaşlatan ve kendisinin istediği zaman patlatabileceği bir ışık dairesi gönderir. Bu sayede etki alanındaki rakiplere hasar verir.

: Lux, belirli bir bölgeye içerisinde kalan ve yakında olan rakiplerini yavaşlatan ve kendisinin istediği zaman patlatabileceği bir ışık dairesi gönderir. Bu sayede etki alanındaki rakiplere hasar verir. R – Son Parıltı: Lux enerjisini toplamasının ardından etki alanında olan bütün rakiplere hasar verebilen bir ışık hüzmesi yollayabilir. Bu yetenek Lux'un pasif - aydınlatma yeteneğini de tetikler.

Lux’ın güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?

Güçlü yönleri:

Tek atma potansiyeline sahip

Kalkanı sanıldığından çok daha güçlü

Lux, tüm Q + E + R kombosu ile gerçekten tek atma potansiyeline sahip. Bu durum, altıncı seviyeden başlayarak kırılgan bir düşmanı kolaylıkla haritadan silebilir. Kendisinin kalkanı, sanılanın aksine çok güçlüdür çünkü tüm bir sürü dürtmeden kurtarabilir. Bu yetenek, düşman ormanında veya kör alanlardan geçerken etrafı güvence altına almak için kullanılabilir.

Zayıf yönleri:

Hareketsiz yalanırsa anında öldürülebilir

Takımdan uzaklaşırsa kolay bir hedef

Çok hareketsiz ve Q'su olmadan yakalanırsa neredeyse anında öldürülebilir. Kitle kontrol zincirlemesine yakalanan bir Lux’ın kurtuluş şansı yoktur. Kendisi ayrıca biraz eşyalara da bağımlı, bu yüzden oyunun başlarında bir ormancı olarak onu kamplamak ve öldürmek, oyunun sonlarında onu sadece bir kalkan botuna çevirebilir. Takımından uzaklaşan bir Lux çok kolay bir hedeftir.

Lux oynamak için ipuçları:

Erken oyunda koridor aşamasında E yeteneğiniz ile rakibi dürtmeye çalışın ve rakibin canını yeterince düşürdüğünüzde tüm yeteneklerinizle dalıp kesmeye çalışın. Nişancınızı olabildiğince hayatta ve koridorda tutmaya çalışın ve ona uygun zamanlarda kalkan atmayı ihmal etmeyin.

Orta oyunda destek oynuyorken kolayca öldürülebilen bir hedef haline geliyorsunuz bu sebeple yanınızda nişancınızla veya ormancınızla hareket etmeniz en iyisi olacaktır. Bu sayede yakaladığınızı da teklemeniz daha da kolaylaşacaktır.