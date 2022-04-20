LoL Tristana CT(Counter), Yetenekler, Güçlü Zayıf Özellikler

Yordle ırkının boyundan büyük işlere kalkışan karakterlerinden biri olan Tristana, güllesi/topu ile birlikte sihirdar vadisine iniyor. Saldırı gücü taşıyıcıları arasında en agresif olanlarından biri olan Tristana Hyper Carry lakabının hakkını veren bir karakter. Bu yüzden bizde bu boyu küçük fakat yüreği büyük olan dostumuzun CT’lerini (Counter), yeteneklerini, güçlü ve zayıf özelliklerini elimizden geldiğince incelemeye karar verdik.

Hyper Carry, en basit açıklamayla oyunun geç safhalarında durdurulması oldukça güç olan karakterlere verilen bir lakap. Tristana ise bu lakabı en çok hakeden karakterlerden bir tanesi. Oyunun orta safhalarından itibaren sahip olduğu hasar gerçekten oldukça yüksek ve yetenekleri agresif oynamaya oldukça uygun olması Tristana’yı çok daha tehlikeli bir hale getiriyor. Tabii ki karakter agresif olmasına karşın, agresif oyun tarzının tehlikesini de beraberinde getiriyor. Özellikle tek başınıza oynuyorsanız agresifliğinizin bedelini ödediğiniz durumlar olabiliyor.

Agresif olmasına karşın defansif açıdan da oldukça rahat olan Tristana yeteneklerini hem agresif hem de defansif amaçlarla kullanabiliyor. Tabii ki yetenekleri hangi duruma göre kullanacağınız farklılık gösterse de iki türlü de rahat bir oyun sergilemeniz mümkün oluyor. Tristana hakkındaki bu ufak detayları da verdiğimiz göre bu “Hyper Carry” dostumuzun yeteneklerini, CT’lerini (Counter), güçlü ve zayıf özelliklerini inceleyebiliriz.

Tristana CT, yetenekleri ve özellikleri, oynanış ipuçları:

Tristana CT’leri: Tristana’ya karşı güçlü olan karakterler - counterları

Varus

Veigar

Ziggs

Samira

Xayah

Tristana oldukça agresif bir saldırı gücü taşıyıcısı. Fakat bu agresifliğine karşı savunma yapabilen karakterler Tristana için sorun çıkartabiliyor. Samira’nın yetenekleri engellemesi veya Xayah’ın ulti yeteneği aracılığıyla hedef alınmaz olması bu konuya dair basit bir örnek. Koridor safhasında oyunun erken dakikalarında Tristana çok baskın oynayabilen bir karakter değil. Agresif bir oyun sergilemesi yararına olduğu gibi çok hızlı bir şekilde ölümü ile de sonuçlanabiliyor. Bu yüzden uzaktan haraslama ve dürtme potansiyeli yüksek olan karakterler oyunun erken safhalarında Tristana için zorluk çıkartabiliyor.

Yordle Topçusu Tristana’nın tüm yetenekleri:

Pasif / Göz, Gez, Arpacık: Tristana’nın saldırı menzili seviye atladıkça artar.

Tristana’nın saldırı menzili seviye atladıkça artar. Q / Seri Ateş: Tristana silahını süratle ateşleyerek kısa süreliğine saldırı hızını arttırır.

Tristana silahını süratle ateşleyerek kısa süreliğine saldırı hızını arttırır. W / Roket Atlayışı: Tristana yere ateş edip kendini uzak bir konuma doğru fırlatır. Yere indiğinde etrafındaki birimlere hasar verir ve kısa süreliğine yavaşlamalarına neden olur.

Tristana yere ateş edip kendini uzak bir konuma doğru fırlatır. Yere indiğinde etrafındaki birimlere hasar verir ve kısa süreliğine yavaşlamalarına neden olur. E / Patlayıcı Yük: Tristana bir birimi öldürdüğünde, top gülleleri şarapneller halinde dağılarak çevredeki rakiplere hasar verir. Etkinleştirerek, hedeflenen rakip üzerinde kısa bir süre sonra patlayarak etraftaki birimlere hasar veren bir bomba yerleştirmede kullanılabilir.

Tristana bir birimi öldürdüğünde, top gülleleri şarapneller halinde dağılarak çevredeki rakiplere hasar verir. Etkinleştirerek, hedeflenen rakip üzerinde kısa bir süre sonra patlayarak etraftaki birimlere hasar veren bir bomba yerleştirmede kullanılabilir. R / Gülle Atışı: Tristana silahına kocaman bir gülle yükleyip, rakip bir birime doğru ateşler. Bu atış, büyü hasarı verir ve hedefi geri savurur.

Hyper Carry Tristana’nın güçlü ve zayıf özellikleri:

Tristana’nın güçlü özellikleri:

Saldırı gücü taşıyıcısı olmasına karşın agresif oyun sergileme konusunda güçlü olması

Oyunun geç safhalarında karşısında durulması güç bir hasara sahip olması

Yeteneklerinin hem defansif hem ofansif açıdan kullanım opsiyonlarının olması

Tristana, agresif oyun sergileme konusunda kesinlike güçlü bir karakter. Yeteneklerinin hem defansif hem de agresif bir oyun sergilemeye uygun olması bu durumu daha da güçlendiren bir unsur. Doğru oynandığında W yeteneği sık bir şekilde kullanabilmesi, agresif oynamasına rağmen savaştan çıkabilmesine veya yeniden girebilmesine olanak sağlıyor. Oyunun orta safhalarından itibaren Tristana oldukça güzel bir şekilde parlamaya başlıyor. Bunun yanı sıra oyun geç safhalarına ulaştığında Tristana önün geçilmesi bir hayli zor bir karakter oluyor.

Tristana’nın zayıf özellikleri:

Birçok saldırı gücü taşıyıcısı gibi Tristana’nın da kitle kontrole karşı zayıf olması

Erken safhada sergileyeceği agresif oyunun ölümü ile sonuçlanma potansiyelinin yüksek olması

Saldırı gücü taşıyıcısı olmasına karşın uzaktan haraslayabilen karakterlere karşı zor cevap verebilmesi

Tristana bir süre sonra oyunu resmen bir suikastçi edasıyla oynuyor. Adamın kafasına atlayıp öldürüp hiçbirşey olmamış gibi savaştan çıkabiliyorsunuz. Bu durum karakterin agresif bir yetenek havuzuna sahip olmasından kaynaklanıyor olsa da erken safhalarda bu şekilde bir agresifliğin ölümü ile sonuçlanması oldukça olası bir durum. Tabii ki birçok karakter gibi Tristana’da kitle kontrole karşı bir hayli zayıf. Sahip olduğu agresiflik göz önünde bulundurulunca bu durum daha da tehlikeli bir hal alıyor. Bunun yanı sıra karakterin genel olarak olayı bir anda hasar vermek olduğu için sürekli uzaktan haraslayabilen karakterler başına bir hayli bela olabiliyor.

LoL’de Tristana nasıl oynanır?

Tristana’nın W yeteneğinin bekleme süresini sıfırlamak oldukça büyük önem taşıyor

Yeteneklerinizi hem defansif hem ofansif bir şekilde kullanabileceğinizi unutmayın

Agresif oyun sergilemek Tristana’nın güçlü bir özelliği. Fakat bu esnada dikkatli olmakta fayda var

Tristana’nın yetenekleri hem defansif hem de agresif bir oyun sergilemek için oldukça uygun. Özellikle agresif bir oyun sergilerken W yeteneğinin bekleme süresini sıfırlayacak şekilde hamleler yapmanız işlerinizi oldukça kolaylatacaktır (rakibin üzerinde E yeteneğini tam yüküyle patlatmak veya bir rakibi öldürmek W yeteneğinizin bekleme süresini sıfırlayacaktır). Agresif oyunlar sergilemek karakterin güçlü bir özelliği fakat agresifleştiğiniz esnada rakiplerin arasında kalma gibi bir durum söz konusu olduğu için yapacağınız hamleleri iyi düşünmenizde fayda var.

Tristana’ya karşı nasıl oynanır, Tristana nasıl yenilir?

Tristana uzaktan haraslara rahat cevap veremeyen bir karakter. Bunu iyi kullanın

Agresif bir oyun sergilemek Tristana için oldukça kolay. Bu yüzden her an hazırlıklı olun

Tristana W yeteneğinden gelen zıplama veya ulti yeteneği ile sizi ittirmesi gibi birçok defansif yeteneğe sahip. Bu yüzden kitle kontrol en etkili yöntem

Tristana suikastçi benzeri bir oynanışa daha yatkın olduğu için, uzaktan haraslama potansiyeli olan karakterlere çok rahat cevap veremiyor. Agresif bir oyun sergilemek Tristana için oldukça kolay. Bu yüzden her an Tristana üzerinize atlayacakmış gibi düşünüp oynamak koridor safhasında yararınıza olacaktır. Tristana W yeteneğinin sağladığı zıplama veya R yeteneğinin düşmanlarını ittirmesi gibi defansif birçok yeteneğe sahip. Bu yüzden koridor esnasında yakalaması biraz güç olabiliyor. En çözüm öldürme yolu ise kitle kontrole odaklanmak olacaktır.

League of Legends karakterlerinden Yordle Topçusu Tristana, bu yazımızın konusu oldu. Tristana’nın CT’lerini, yeteneklerini, güçlü ve zayıf özelliklerini elimizden geldiğince inceleyip kendi nacizane fikirlerimizide bu incelemeler aracılığıyla belirttik. Peki sizin favori LoL şampiyonunuz hangisi? Fikir ve görüşlerinizi yorumlarda bizler ile paylaşmayı unutmayın.