[18-25 Haziran] Toplam Değeri 558 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyunlar belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunları ücretsiz yaptı?

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyunlar ise Citizen Sleeper ve ROBOBEAT oldu. Bu iki oyunu, 25 Haziran tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Citizen Sleeper nasıl bir oyun?

Gezegenlerarası kapitalizmin yıkıntıları arasında rol yapma oyunu. Yıldızlararası bir toplumun kenarındaki, kanunsuz bir istasyona sürüklenen kaçak bir işçinin hayatını yaşayın. TTRPG’lerin esnekliğinden ve özgürlüğünden ilham alarak arkadaşlarınızı seçin, geçmişinizden kaçın ve geleceğinizi değiştirin.

Citizen Sleeper fragmanı

ROBOBEAT nasıl bir oyun?

Parmaklarınızı her an tetikte tutun! Ritimli nişancı oyunu ROBOBEAT’te, kontrolden çıkmış robot Frazzer’ı yakalamakla görevli ödül avcısı Ace rolünü üstleneceksiniz. Duvarlarda koşun, kayın ve oyun içi özel müzik düzenleyicisini kullanarak kendi ritminize göre ateş edin; Frazzer’ın ordularını paramparça edin!

ROBOBEAT fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.

üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.