  • Uber Müşterilerinden Temiz Hava Parası Alınıyor

Londra'da Uber Müşterilerinden Temiz Hava Parası Alınmaya Başlandı

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Gittikçe artan hava kirliliğine karşı her ülke bazı önlemler alıyor. Bunlardan birisi de İngiltere'nin başkenti Londra'da alınmaya başlandı: Temiz hava parası.

Yakın zamanda Londra’da Uber’le bir yolculuk yapmayı planlıyorsanız, yolculuğunuza ekstra bir ücret ödemeye hazırlanın. Uber gideceğiniz her bir mil (yaklaşık 1.6 km) için “temiz hava planı” adı altında ekstra bir ücret alacak.

Geçen yıl duyurulan temiz hava planı kapsamında gidilecek her bir mil için 0.19 dolar alacak. Çok büyük bir para değil ama uzun yolculuk yapacaksınız biraz sıkıntı oluşturabilir.
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İşin iyi tarafına bakacak olursanız bu ekstra ücreti Uber şoförünün içten yanmalı aracını elektrikli bir araçla değiştirmesi için bir teşvik parası olarak düşünebiliriz. Uber’in nihai amacı 2025 yılında bütün Uber filosunu elektrikli araç yapmak.

Uber’in sadece bir sistem olduğunu ve sürücülerin kendi araçlarını kullandığını düşünürsek, sürücüleri elektrikli araçlara geçirmek için bir zorlama yapamayacağı aşikar. Bu konuda en fazla teşvik edebilir. Tabi teşvikler de yine firma tarafından değil yolcular tarafından yapılacak.
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Uber’in yaşadığı ikilemlerden birisi de şehir içi trafik ücreti olan 14.55 dolar. Hafta içi şehir içi trafiğini azaltmak için Uber ve benzeri taksi hizmetlerinin ödemesi gereken bu tutar ve elektrikli araçlara geçmek için ödenen tutarlar Uber’i biraz köşeye sıkıştırıyor gibi görünüyor.

Uber’in yaptığı hesaplamalara göre haftada 40 saat çalışan bir Uber sürücüsü temiz hava planı kapsamında yılda yaklaşık 1500 pound ekstra ücret kazanacak. Bu rakam çok büyük bir rakam olmasa da biriktikçe elektrikli arabaya geçmek için destek olacaktır.
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Kaynak : https://jalopnik.com/london-is-charging-uber-users-a-clean-air-fee-so-driver-1831770013
Etiketler: uber, londra, temiz hava
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