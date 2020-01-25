Londra sokaklarına yerleştirilmesi planlanan ve yüz tanıma özelliğine sahip kameralar, vatandaşları ikiye bölmüş durumda. Bazı vatandaşlar, kameraların gizliliklerini ihlal ettiğini ve kişisel verilerinin izinsiz alınabileceğini savunurken bazı vatandaşlar da ekstra güvenlik için kameraların yerleştirilmesinin iyi olacağını savunuyor.

Cuma günü The Guardian tarafından elde edilen bilgilere göre Londra’daki Metropolitan Polis Teşkilatı, oldukça yakın bir zamanda şehrin sokaklarına ‘yüz tanıma özelliğine sahip kameralar’ yerleştirmeyi planlıyor. Bu sayede, suçlular ya da şüpheliler daha kolay takip altına alınıp yakalanabilecek. Polis teşkilatı, yüz tanıma özelliğine sahip kameraları öncelikle ‘tehdit oluşturan’ suçluları yakalamak için kullanmayı planlıyor. Peki, bu kameraların önünden geçen ve bu sırada yüzü taranan sıradan vatandaşlara ne olacak?

Yapılan açıklamalara göre, yüz taramasında suçsuz olduğu tespit edilen vatandaşlara ait veriler anında silinecek. Ayrıca The Guardian, bu kameraların suçluları tespit etmede %70 oranında başarılı olduğu bilgisini de paylaştı. Polis teşkilatı, kameraların test aşamalarında binlerce şüphelinin arasından yalnızca bir vatandaşın yanlış tespit edildiğini açıkladı.

Gerçek hayatta bu kameraların nasıl bir iş çıkaracağıysa henüz kesin değil:

Bu tarz fütüristik teknolojilerin kusursuz çalışmaktan çok uzak olduğu söylenebilir. Elbette Londra Metropolitan Polis Teşkilatı’nın nasıl bir kamera teknolojisi kullandığı ve bu teknolojinin ne düzeyde etkili olacağına dair herhangi bir yorumda bulunmak mümkün değil. Fakat Amazon’un “Rekognition” gibi yüz tanıma teknolojilerinin geçmişte hatalı veriler elde ettiğini ve bu kameralara olan güvenin de kayda değer oranda azaldığını belirtmekte fayda var.

Elbette söz konusu olan tartışmalar yalnızca kameraların başarı oranıyla ilgili değil. Aynı zamanda vatandaşların gizliliklerinin ihlal edilebileceği de tartışmalar arasında yer alıyor. Vatandaşlar sosyal medya üzerinden konu hakkında tartışmaya başladılar bile ve bir kısım, kameraların güvenlik seviyesini artıracağını savunurken diğer kısım da ekstra güvenliğin, gizliliklerinin ihlal edilmesi kadar önemli olmadığını savunuyor. Londra sokaklarına yerleştirilmesi planlanan ‘yüz tanıma özelliğine sahip kameraların’ uzun bir süre daha tartışma konusu olması bekleniyor.

‘Yüz tanıma özelliğine sahip kameraların’ sokaklara yerleştirilmesi hakkında sizin düşünceleriniz neler? Bu teknolojinin ülkemizde de kullanılmasını ister miydiniz? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.