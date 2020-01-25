Google Pixel 4a'nın Kod Adı, Google Kamera'da Ortaya Çıktı

Google'ın Pixel cihazlarına özel kamera uygulaması Google Camera'nın yeni güncellemesi, 2020 model orta sınıf Pixel cihazların kod adlarını ortaya çıkardı. Bununla birlikte Pixel telefonların ilerleyen dönemlerde 24 FPS video çekim desteğine kavuşacağı da söyleniyor.

Google, Android kullanıcıları için geliştirilen Google Camera uygulamasının 7.3.0.17 sürümünü geçtiğimiz gün bazı kullanıcılar için yayınladı. Güncellemeyi alan kullanıcılar yüzeysel anlamda pek bir değişiklik olmadığını belirtirken ayarlara yeni bir özellik olan ‘Rahatsız Etmeyin’ erişiminin geldiğini söylediler. Bu özellik sayesinde kullanıcılar video çekimi esnasında bildirimleri kapatabiliyor.

Bununla birlikte yeni güncellemenin beraberinde getirdiği bazı ilginç şeyler de bulunuyor. Uygulama kodları arasında ‘Strings.xml’ adlı bir dosya bulduğunu söyleyen XDA Developers, bu dosyanın yeni bir FPS seçeneğine işaret ettiğini belirtiyor. Şu anda Pixel 4, 4K çözünürlükte kayıt yaparken yalnızca 30 FPS’yi destekliyor. Çözünürlüğü 1080p’ye getirdiğinizdeyse bu sayı otomatik 30/60 FPS olarak ayarlanabiliyor. Bu noktada Google, bu karışıma yeni bir seçenek olarak 24 FPS’yi ekleyebilir.

2020 model orta sınıf Pixel cihazların kod adları ortaya çıkmış olabilir:

Geçtiğimiz haftalarda Google’ın 2020 model orta sınıf Pixel akıllı telefonları için olası kod adları ortaya çıkmıştı. Bu kod adlar; ‘sunfish’, ‘redfin’ ve ‘bramble’ şeklindeydi. Bu noktada sunfish, Qualcomm Snapdragon 730 mobil platformu üstünde geliştirilirken hem redfin hem de bramble’ın, 5G destekli Qualcomm Snapdragon 765 mobil platformunun üzerinde geliştirildiğini öğrenmiştik.

XDA Developers, bu kod adlarının 2020 model orta sınıf Pixel cihazlarına ait olduğunu düşünüyor çünkü her isim, bir balık türünden geliyor. Bildiğiniz gibi Google, genellikle gelişim aşamasında olan akıllı telefonlarını balık türleriyle adlandırmayı tercih ediyor. Bu kod adlarının bir kez daha Google Camera 7.3’te ortaya çıkmasıysa gerçekten yeni nesil Google Pixel telefonlara ait olduğuna dair net bir kanıt sunuyor. Bununla birlikte kod adlarının ‘pixel_20_mid_range’ başlığının altında görüntülenmesi iddiaları oldukça güçlendiriyor.

XDA Developers, sunfish ve bramble kod adlarının iki farklı Pixel 4a modeline işaret ettiğini düşünüyor. Bu noktada sunfish, Pixel 4a için ve bramble da Pixel 4a XL modeli için tercih edilmiş olabilir. Son olarak bu kanıtların yeni telefonlar için yeterli olmadığını ve ilerleyen günlerde daha fazla kanıt ortaya çıkarsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğimizi de belirtelim.