Dünyanın en hızlı mobil RAM'leri, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3'le uyumlu olacak ve çok ciddi performans artışları yaşanacak. Sektördeki son gelişmeler, uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarların sonunu getirebilir.

Akıllı telefonlar, son dönemlerde çığır açan performans sunmaya başladılar. Bu bağlamda; iPhone 15 Pro'nun Resident Evil Village performansı, oyunseverleri fazlasıyla etkilemişti. Bu hafta duyurulan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ise 3.3 Ghz'ye ulaşan 8 çekirdeği ile performanstan ödün vermeyeceğini ve hatta bazı bilgisayarlara kafa tutabileceğini çoktan ilan etti. Ancak sektör paydaşlarının çalışmaları, bunlardan ibaret olmayacak gibi görünüyor.

Güney Kore merkezli yarı iletken şirketi SK Hynix, ocak ayında gerçekleştirdiği bir etkinlikte dünyanın en hızlı akıllı telefon RAM'ini tanıtmıştı. 16 GB'lik kapasitesi ile piyasadaki uygun fiyatlı bilgisayarlardan fazlasını vadeden RAM, ile ilgili yapılan son açıklamalar, bu RAM'lerin Snapdragon 8 Gen 3 ile uyumlu olacağını gözler önüne seriyor. 2024 model Android telefonlar, piyasayı alt üst edecekler gibi görünüyor.

LPDDR5T RAM, LPDDR5X RAM'lerden çok daha iyi

SK Hynix tarafından üretilen akıllı telefon RAM'i, piyasadaki en hızlı RAM sınıfı olarak bilinen LPDDR5X'lere kıyasla çok daha iyi bir performans vadediyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre yeni RAM'ler, 9.6 Gbps veri aktarım hızına ulaşabiliyor. Bu da 8.5 Gbps veri aktarım hızına kıyasla, yüzde 12,5 hız artışı demek. Üstelik bu yeni tip RAM'ler, LPDDR5X türüne göre yüzde 10 verimli çalışıyor. Yani performans artarken, batarya tüketimi ciddi anlamda düşüyor.

Snapdragon 8 Gen 3, LPDDR5X'e ek olarak LPDDR5T RAM desteğine de sahip olacak. Buradan, 2024 yılında piyasaya sürülecek üst düzey Android telefonlarda çok ciddi bir performans artışı yaşanacağını gözler önüne seriyor. Eğer kâğıt üzerinde aktarılan veriler gerçek kullanımda da sağlanabilirse uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarların sonunun geldiğini görebiliriz. Neticede akıllı telefonlar, uzun zamandır harici ekran desteği sunuyorlar ve uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlarda yapabileceğiniz hemen her şeyi, Android işletim sistemiyle çalışan bu mobil cihazlarda da yapabiliyorsunuz...