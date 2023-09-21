iPhone 15 Pro'yu bir televizyona bağlayan bir içerik üretici, Resident Evil Village oynadı. iPhone 15 Pro'nun harici ekranda sunduğu performans gerçekten de takdire şayandı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın 12 Eylül'de tanıttığı iPhone 15 serisi ile tanışmamıza artık çok kısa bir süre kaldı. Yarın itibarıyla Türkiye'de de ön siparişe açılacak serinin en dikkat çeken modeli hiç şüphesiz iPhone 15 Pro ile iPhone 15 Pro Max olacak. Zira bu telefonlardaki A17 Pro işlemci, tarihte ilk kez bir iPhone'u kelimenin tam anlamıyla "oyun canavarı" haline getirecek.

Gelen son haberler ise Apple'ın gerçekten de iyi iş çıkarttığını gözler önüne seriyor. Zira bir içerik üretici, iPhone 15 Pro'nun harici ekran özelliğini kullanarak Resident Evil Village oynadı. Paylaşılan videoya baktığımızda dev ekrandaki görüntü kalitesinin de akıcılığın da gayet yerinde olduğunu görüyoruz. iPhone 15 Pro'nun oyun oynatma performansı, pek çok oyuncu için tercih nedeni olacak gibi görünüyor.

İşte iPhone 15 Pro ile Resident Evil Village oynanan o anlar:

Apple, A17 Pro işlemcide 6 çekirdekli yeni GPU'ya geçiş yaptı. Bu da akıllı telefonun oyun performansını doğrudan iyileştirdi. Ayrıca iPhone 15 Pro, tarihteki ilk USB 3 destekli iPhone. Oldukça yüksek veri aktarım hızı, görüntü aktarımında da fark yaratmış gibi görünüyor. iPhone 15 Pro'da oyun oynamak, elbette PlayStation 5 ile aynı deneyimi sunmayacaktır ancak bunun bir telefon olduğu detayını da unutmamak gerek.

Son olarak; yarın itibarıyla ön siparişe açılacak iPhone 15 Pro'nun 64.999 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabileceğini, bir PlayStation 5'in maliyetinin bunun yarısı kadar olduğunu belirtelim...

iPhone 15 Pro inceleme videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz:

iPhone 15 Pro teknik özellikleri ve fiyatı ile ilgili detaylı bilgi için: