Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzin ve motorinin ardından LPG'ye de zam geldiğini duyurdu.

Son zamanlarda Türk Lirasında yaşanan değer kaybı birçok alanda fiyat artışlarına sebep olmuş ve hayat pahalılığını yükseltmişti. Bu durumdan en çok etkilenen alanlardan biri de akaryakıt fiyatlarıydı. Sürekli gelen bu zam haberleri birçok vatandaşın tepkisini çekmişti.

Geçtiğimiz günlerde Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına 39 kuruş, motorinin ise 32 kuruş artış yapıldığını duyurmuştu. Geçtiğimiz dakikalarda yapılan yeni bir açıklamayla akaryakıt ürünlerinden birine daha zam geldi.

LPG'ye 40 kuruş zam:

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), biraz önce resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda geçtiğimiz günlerde yapılan zammın ardından bu sefer de LPG’ye zam yapılacağını tüm Türkiye ile paylaşmış oldu.

EPGİS tarafından yapılan açıklamalarda LPG otogaz litre fiyatına 40 kuruş zam yapıldığı ifade edildi. Bu fiyat artışının 04.02.2022 tarihinden itibaren geçerli olacağını belirten Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, zammın pompa fiyatlarına da yansıyacağını yaptığı açıklamalara ekledi.