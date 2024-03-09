M3 işlemcili MacBook Air, ağır performans testlerine girdi. Apple'ın yeni dizüstü bilgisayarı, yüksek performanslara çıkabilse de buna karşılık olarak inanılmaz derecede ısındı.

Apple, beklendiği gibi M3 işlemcili MacBook Air modelini geçtiğimiz hafta sessiz sedasız şekilde duyurdu. M3 işlemci, ARM tabanlı olması dolayısıyla yüksek performans sunarken çok daha az güç tüketiyor. Sorun şu ki M3 işlemci, yüksek performanslara çıktığında olağan şekilde çok ısınıyor ve Apple, cihazın hafifliğinden ve inceliğinden feragat etmemek için kasaya bir soğutma fanı koymamıştı.

YouTube kanalı Max Tech, 15 inç boyutlu M3 MacBook Air modelini 3DMark Wild Life Extreme ve Cinebench 2024 testlerine soktu. M3 MacBook Air, testler sırasında CPU ve GPU'larına binen ağır iş yükünü taşımayı başardı ve gerçekten muazzam bir performans sundu. Ancak bu performansın katlanması zor bir karşılığı da oldu; aşırı derecede yüksek ısınma.

M3 MacBook Air'in CPU'su 107 dereceye kadar ısındı

Videoda da görebileceğiniz üzere M3 MacBook Air'in kalbindeki en fazla ısınan çekirdeğin sıcaklığı; test sırasında 114 santigrat dereceye kadar yükseldi. Ayrıca CPU'nun ortalama sıcaklığı 107 dereceye, GPU'nun ortalama sıcaklığı ise 103 dereceye kadar çıktı. cihazın yüzeyinde ölçülen en yüksek sıcaklık ise 46 santigrat derece oldu.

M3 MacBook Air, kesinlikle yüksek performanslı bir cihaz. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi bu denli yüksek sıcaklıklara çıkıyor olması, cihazın performans kayıpları yaşamasını beraberinde getiriyor. Dahası, böylesine yüksek sıcaklıktaki bir cihazı kucağınıza koyup ne kadar uzun süre çalışabilirsiniz? Bu da ayrı bir soru işareti.

M3 MacBook Air'in performans testine girdiği video