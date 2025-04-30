Yapay zekâyı kullanarak müzik veya şarkı yapmak istiyorsanız bu içeriğimize göz atmadan geçmeyin. İşte müzik için kullanabileceğiniz en iyi yapay zekâ araçları.

Her gün bizi daha da şaşırtmayı başaran yapay zekâ teknolojileri, hayatımızın her alanında bize yardımcı olabiliyor. Artık sadece birkaç metin komutuyla müzik veya şarkı yapmanız bile mümkün. İşte biz de bu içerikte hangi yapay zekâ araçlarıyla ücretsiz bir şekilde müzik yapabileceğinize bakıyoruz.

Yapay zekâyla müzik yapmanızı sağlayan birçok ücretsiz uygulama var. Çoğunun ana sürümleri paralı olsa da bedavaya sunulan versiyonlarla da gayet iyi müzik veya şarkılar oluşturmak mümkün. Gelin müzik yapabileceğiniz ücretsiz yapay zekâ uygulamalarına birlikte bakalım.

Yapay zekâyla müzik yapabileceğiniz ücretsiz uygulamalar

Suno AI

Soundverse AI

AIVA

Google MusicLM

Riffusion

Boomy

Udio

Yapay zekâ destekli müzik üretimi deyince akla gelen ilk araçlardan biri hiç şüphesiz Suno AI’dır. Şarkı üretmede en iyi uygulamalardan biri olarak nitelendirebileceğimiz ve önceden Bark olarak da bilinen Suno AI, kısa metin komutlarıyla istediğiniz tarzda şarkıyı sizin için oluşturabiliyor. Yalnızca enstrümantal değil aynı zamanda vokal de ekleyerek tam bir şarkı ortaya çıkarabilirsiniz. Tam prodükisyon kalitesi ve gerçekçi sesleri avantarjları arasında.

Suno AI’ın günlük 50 kredi, yani 10 şarkı civarında sınırlaması olan ücretsiz versiyonunu kullanabilirsiniz. Daha fazla şarkı ve gelişmiş özellikler için ücretli versiyon gerekiyor.

Soundverse, her seviyedeki sanatçı tarafından kullanılabilecek yapay zekâ destekli bir müzik üretme aracı. Metinden müzik oluşturma, ses entegrasyonu ve kök ayırma gibi birçok öne çıkan özelliği mevcut.

Sıfırdan müzik üretebileceğiniz, parçaları uzatabileceğiniz ve hatta vokal ekleyebileceğiniz bu araç, belli sınırlamalara sahip ücretsiz bir versiyonla geliyor. Ayrıca müzik konusunda size yardımcı olabilen bir yapay zekâ asistanı olduğunu da belirtelim.

AIVA; klasik müzik, duygusal müzikler, film müziği tarzında besteler üretmenizi sağlayan yapay zekâ destekli bir mode. Farklı enstrümanlar seçme, tempo ve tema ayarı gibi birçok özellik sunuyor ve 3 dakikaya kadar parçalar ortaya çıkarmanıza olanak tanıyor. Önceden tasarlanmış stilleriyle kararsız kullanıcılar için de ideal.

Aylık 3 indirme, MP3 formatı, telif hakkının AIDA’ya ait olması, para kazanmayı engelleme gibi şeylerle sunulan ücretsiz versiyonunu deneyebilirsiniz. Ancak daha fazla özelliğe erişim, kendi telif hakkınıza sahip olma gibi şeyler için ücretli paketler gerekiyor.

Google’ın geçtiğimiz yıllarda tanıttığı yapay zekâ aracı “MusicFX” (eski adıyla MusicLM) de müzik yapma konusunda kullanılabilecek modeller arasında. Basitçe anlatacak olursak MusicLM, ücretsiz bir şekilde erişebildiğiniz metin tabanlı bir müzik modeli. Direkt metin komutları yoluyla istediğiniz tarzda müziği oluşturabiliyorsunuz. Maalesef sadece müzik üretebiliyor, ses eklenemiyor.

Bu listedeki en ilginç uygulamalardan biri şüphesiz Riffusion. Bu araç, metin komutları yoluyla istediğiniz türden müzikler oluşturabiliyor. Şarkı sözlerinin neyi anlatmasını istediğinizde de ona göre sonuç ortaya çıkarıyor. Daha da ilgi çeken şey ise müziği görselleştirmesi. Öyle ki sesi değil, sesin görsellerini kullanarak müzik üretiyor ve yenilikçi bir yaklaşım sergiliyor. Yani metin istemleriyle görsel üretiyor, sonra onları sese dönüştürüyor.

Riffusion’ın bazı sınırlamalara sahip ücretsiz bir versiyonu var. Bu versiyonda FUZZ 1.0 mini modeli, aynı anda 2 üretim gibi şeyler var. Ancak müziklerin ticari kullanımı, daha gelişmiş modeller ve özellikler gibi şeyler için ücretli abonelik gerekiyor.

Boomy, inanılmaz hızlı bir şekilde saniyeler içinde istediğiniz şarkıyı sizin için üretebilen bir model. Tamamen orijinal şarkıları türlerine göre üretebiliyorsunuz. Özellikle YouTube videoları, podcast’ler ve sosyal medya için çok uygun. Ancak hızlılık odaklı olduğu için detaylı prodüksiyon gibi özellikleri yok. O yüzden çok beklentiye girmemek gerek.

Bu yapay zekâ aracının hem ücretsiz hem de ücretli versiyonu var. Ücretsiz versiyonda kaydetme gibi konularda sınırlamalar var.

Son olarak en çok bilinen bir başka müzik üretme aracı olan Udio’ya bakalım. Udio, Suno AI’a benzeyen bir araç. Yüksek kalitede poptan rap’e kadar farklı türlerden tam şarkılar üretmenizi sağlıyor. Bu şarkılara gerçekçi vokaller ekleyebliliyor. Ayrıca çok fazla ses karakteri olması onu diğer araçlardan ayırıyor.

Udio’yu; aylık 10 kredi sunan ücretsiz versiyonundan deneyebilirsiniz. Bu versiyonda toplamda ayda 4 şarkı üretebiliyorsunuz. Bir günde 3 adet 2 dakika 10 saniyelik şarkı üretme sınırı olduğunu da ekleyelim.