Apple'ın Mac cihazlarında sunacağı yeni güncelleme macOS 27 ne zaman çıkacak? İşte macOS 27'nin tanıtım ve çıkış tarihileri.

Apple, her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm cihazlarının işletim sistemlerini yeni sürümlerle güncelleyecek. Öyle ki yeni sürümlerin WWDC 2026’da resmen tanıtıldığını göreceğiz. Ana odak iOS 27 olacak olsa da birçok insanın tercih ettiği Mac modellerine gelecek yeni işletim sistemi sürümü macOS 27 de büyük merakla bekleniyor.

Peki Apple, birçok yeniliği Mac cihazlara getirecek macOS 27 sürümünü ne zaman kullanıma sunacak? Güncelleme ne zaman duyurulacak? Bu içeriğimizde macOS 27’nin çıkış tarihiyle ilgili tüm bilmeniz gerekenleri sizler için derliyoruz.

macOS 27 ne zaman kullanıma sunulacak?

Apple, uzun yıllardır işletim sistemlerini piyasaya sürme stratejisini değiştirmedi. Bu yıl da bir değişiklik beklemiyoruz. Bu yüzden tanıtımıyla kullanıma sunulması arasında birkaç ay olacak. Öyle ki macOS 27 güncellemesi, büyük ihtimalle eylül ayında tüm Mac kullanıcıları için çıkış yapacak. iPhone 18 lansmanından 1-2 hafta sonra çıkacağını tahmin edebiliriz. Eylül ortası veya sonları diye bir tahminde bulunmak yanlış olmaz.

macOS 27 ne zaman tanıtılacak?

macOS 27 güncellemesi eylül ayında tüm kullanıcılara gelecek olsa da tanıtımı WWDC 2026’da gerçekleştirilecek ve bundan daha erken olacak. Apple, WWDC 2026’yı 8-12 Haziran’da düzenleyeceğini açıklamıştı. Tüm duyuruların yapılacağı sunum ise 8 Haziran 2026 akşamı gerçekleştirilecek. macOS 27 de tüm diğer işletim sistemi sürümleriyle birlikte 8 Haziran günü resmen tanıtılacak.

Apple, WWDC’deki tanıtımdan birkaç hafta sonra beta sürümleri kullanıma sunuyor. macOS 27 güncellemesinin beta sürümü de muhtemelen WWDC’den birkaç hafta sonra, haziran sonu veya temmuz başı gelecek.

macOS 27 güncellemesinin çıkış tarihleriyle ilgili paylaşacaklarımız bu kadar. Güncellemenin yapay zekâ başta olmak üzere birçok yeniliği Mac bilgisayarlara getirmesini bekliyoruz.