Mafia: The Old Country fragmanı ve çıkış tarihi sızdırıldı. 2K Games'in yeni oyunu 2025 yılında oyuncularla buluşacak.

Mafia: The Old Country fragmanı sızdırıldı. 2K Games tarafından geliştirilen yapım, 2025 yılında oyuncularla buluşacak. Sicilya’nın 1900’lü yıllarındaki yeraltı dünyasında geçen bu oyun, serinin önceki yapımlarının aksine daha cesur ve gerçekçi bir hikaye sunmayı hedefliyor.

Fragman, normalde The Game Awards 2024 etkinliğinde gösterilmesi planlanırken, YouTube reklamları aracılığıyla erkenden ortaya çıktı. Sızdırılan fragmanda 1900'lerin başlarındaki Sicilya'nın acımasız atmosferi ve organize suç dünyası gözler önüne seriliyor.

Mafia: The Old Country fragmanı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı

Bir X kullanıcısı tarafından paylaşılan video, kısa sürede büyük ilgi topladı ve sosyal medyada geniş yankı buldu. PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformları için 2025 yazında çıkarılması planlanan oyunun tam fragmanı, bu akşam düzenlenecek The Game Awards etkinliğinde resmi olarak yayınlanacak.

Mafia: The Old Country’nin çıkış tarihi ve fragmanı sızdırılarak oyunseverleri heyecanlandırdı. Oyunun detayları ve tam fragmanı, bu akşam The Game Awards etkinliğinde netlik kazanacak.