Duyurulmasının üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen hâlâ ikinci fragmanını bile göremediğimiz GTA 6, bir oyunseveri çileden çıkardı. Kimliği belirsiz kişi, Rockstar Games'i tehdit etmeye başladı.

Video oyun dünyasının en çok beklenen oyunları listesinde başı çeken GTA 6, kendini unutturdu desek yeridir. Zira Rockstar Games, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru bir fragman yayımladı ve derin bir sessizliğe gömüldü. Oyunun ne durumda olduğuna ilişkin en ufak bir açıklama yapılmadı.

Hâl böyle olunca oyuncular, bu duruma tepki göstermeye başladılar. Hatta daha birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, sabırsız oyunseverlerin GTA 6 için bir harita oluşturduklarından bahsetmiştik. Şimdiyse bundan çok daha büyük bir olay yaşandı.

Bir kullanıcı, Rockstar Games'in geliştirici hesaplarına ilişkin giriş bilgilerini paylaştı!

Mikroblog platformu X'te "frizkedblizzr" isimli bir kullanıcı, Rockstar Games geliştiricilerinin kullandığı panelle ilgili bilgiler paylaştı. Paylaşılan bu bilgiler doğru olacak ki Rockstar Games, panele giriş için kullanılan bir e-posta adresiyle ilişkili hesabı geçici olarak kapattı. Ancak bu durum, frizkedblizzr isimli kullanıcıyı korkutmamış gibi görünüyor. Zira frizkedblizzr, elinde başka e-posta hesapları da olduğunu iddia ediyor.

frizkedblizzr'in X'te yaptığı paylaşım:

Dahası da var!

İkinci fragman için daha fazla dayanamayan frizkedblizzr, GTA 6'nın geliştirme sürümünü çalıştırabileceğini iddia ediyor. Paylaştığı bir ekran görüntüsünde, GTA 6'ya aitmiş gibi görünen bir .exe dosyası dikkatlerden kaçmıyor. Eğer tüm bunlar gerçekse belki de GTA 6 tarihinin en büyük sızıntısı yaşanabilir. Tabii bunun hukuki sonuçları da olacaktır.

Bu arada; oyunun ilk aşamada konsollar için yayımlanacağı, sonradan PC'ye geleceği biliniyor. Hâl böyleyken frizkedblizzr isimli kullanıcının PC sürüme nasıl ulaştığını merak etmiş olabilirsiniz. Hatırlayan okurlarımız vardır; GTA 6, 2022 yılında çok büyük bir sızıntıya kurban gitmişti. Oyunun geliştirme hâlindeki oynanış görüntüleri ortaya çıkmıştı. İşte o sızıntı da PC'den alınmıştı. Yani söz konusu iddia tamamen imkânsız değil.