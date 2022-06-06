Maliye Bakanı: Fırsatçılık Yapanların Canına Okuyacağız!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hayali konut ilanlarından bahseden Nebati, bu şekilde fiyat şişiren 65 bin kişinin tespit edildiğini söyledi. Bakan Nebati, 2023 yılı enflasyon öngörüsünü de paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hürriyet'te yer alan bir habere göre özellikle de konut fiyatlarıyla ilgili olarak sert çıkan Nebati, "Fırsatçılık yapanlardan bunun hesabını soracağız, onların canına okuyacağız.” ifadelerini kullandı. Gelin bu sert çıkışın detaylarına bakalım.

Nureddin Nebati tarafından yapılan açıklamalara göre satılık konutların yer aldığı ilan sitelerinde hayali ilanlar türemiş durumda. "Fırsatçı" olarak nitelendirilen kişiler bu sayede fiyatları artırmaya yönelik algı yaptılar ve bu algı çalışması başarılı oldu. Çünkü hayali ilanların fiyatlarını gören ev sahipleri, satmak istedikleri konutlarının fiyatlarını yükselttiler. Bakan Nebati'ye göre bugüne dek fiyatları şişirdiği anlaşılan 65 bin kişi tespit edildi.

2023 sonu enflasyon hedefi de açıklandı

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Nureddin Nebati, konuyla ilgili açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "İnternette olmayan bir evin ilanını satışa koyuyorlar. Olmayan bu hayal ürünü evin fiyatını ise neredeyse her gün arttırıyorlar. Diğer ev sahipleri de bunu görüyor ve fiyat arttırıyor. Şu ana kadar bu şekilde Fırsatçılık yapan 65 bin kişi tespit edildi. Fırsatçılık yapanlardan bunun hesabını soracağız, onların canına okuyacağız..."

Nureddin Nebati'nin değindiği konulardan bir tanesi de enflasyonla ilgiliydi. 2023 yılı sonundaki enflasyon öngörüsünü paylaşan Nebati, tek hane yaklaşımından geri adım atmış gibi görünüyor. Zira Bakan Nebati'nin enflasyon öngörüsü 2022 yılı sonunda yüzde 48-49, 2023 yılı sonunda ise yüzde 19,9.