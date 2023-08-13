Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasındaki, artık hem sizin hem de bizim "dövüşeceksiniz dövüşün artık" dediğimiz bu dövüş konusu sonlanmış olabilir.

Son birkaç ayı, X (Twitter) patronu Elon Musk ve Meta’nın patronu Mark Zuckerberg’ün arasında -güya- gerçekleşecek olan dövüş ve bu dövüş hakkındaki haberlerle geçirdik. Dönüp bakınca buna anlam vermek zor olsa da bir noktada hepimiz “artık bitsin gitsin” demeye başladık.

Çünkü bu ikiliden ne zaman biri bir adım atsa diğeri sessiz kalıyordu. En son Mark Zuckerberg, dövüş için 26 Ağustos’un uygun olduğunu söylemişti. Fakat Elon Musk’tan henüz bir cevap gelmedi. Bir süre sonra da Zuckerberg, tıpkı bizim gibi “bu dövüş olmayacak sanırım” moduna girdi.

“Sporu ciddiye alan insanlarla devam edeceğim”

Zuckerberg, açıklamasını Threads üzerinden yaptı. Çevirisi ise şu şekilde:

“Sanırım hepimiz Elon’un ciddi olmadığı ve artık önümüze bakmamız gerektiği konusunda anlaşabiliriz. Gerçek bir tarih teklif etmiştim. Dana White bunu hayır işi için adil bir müsabaka yapmayı teklif etmişti. Elon herhangi bir tarih onaylamıyor, daha sonra ameliyata ihtiyaç duyduğunu söyleyip şimdi de arka bahçemde bir alıştırma yapmak istiyor. Eğer Elon bir tarih ve gerçek bir etkinlik düşünürse bana nasıl ulaşacağını biliyor. Aksi halde, önümüze bakma zamanı. Sporu ciddiye alan insanlarla müsabakalara odaklanacağım.”

Zuckerberg’ün açıklamasına bakınca hak vermemek elde değil. Tabii sağlık sorunları varsa elbette Elon Musk’ın böyle bir işe girmesi saçma olacaktır. Kim bilir, belki de Elon bir anda çıkıp tarihi ve yeri de belirtebilir. Fakat bu da olmazsa Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasındaki kafes dövüşü rafa kalkabilir.

Bahçede alıştırma kısmına değinmek gerekirse...

Daha önce Mark Zuckerberg'ün bahçesine kurduğu ring, eşinin tepkisiyle birlikte gündem olmuştu. Şimdiyse Walter Isaacson'un paylaştığı gönderiye göre ikili arasında geçen mesajlaşmada Elon, Palo Alto'da olacağını söylüyor ve Zuckerberg'ün ringinde bu dövüşü gerçekleştirmeyi teklif ediyor.

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