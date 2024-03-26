Zuckerberg, yapay zekâ alanında önemli bir konuma getirmeyi amaçladığı Meta için yeni yetenekleri işe almaya devam ediyor. Hatta bu yetenekleri çekmek için kendi eliyle mektuplar bile yazıyor.

Yapay zekâ artık teknolojiyi kullanma şeklimizi ciddi şekilde değiştirmeye başlamış durumda ve Meta da bu pastadan payını almak, bir sonraki büyük olayda da başrollerdeki isimlerden biri olmak istiyor. Bunun için de Mark Zuckerberg, katabildiği kadar yapay zekâ uzmanını Meta bünyesine katmaya çalışıyor.

Zuckerberg, Google'ın DeepMind ekibindeki geliştiricilere kendi yazdığı e-postalar ile seslenerek kendi firmalarına davet ediyor. Hatta Meta patronu, bu e-postalarda kendi bireysel e-posta adresini kullanıyor.

Mülakatsız iş teklif ediyor

İsimsiz kaynaklardan gelen açıklamalara göre Zuckerberg bu e-postalarda yapay zekânın Meta için ne kadar önemli olduğundan bahsediyor ve mektuplarda mutlaka Meta'ya davet yer alıyor. Üstelik Meta sadece mail atmakla da kalmıyor, kendilerine katılmayı düşünen adayları mülakat bile yapmadan doğrudan bir pozisyona atıyor. Meta, daha yüksek teklif gelen çalışanlara normalde vermediği maaş eşitleme teklifini de yapay zekâ alanındaki uzmanlara sunmaktan kaçınmıyor.

Zuckerberg daha önce yaptığı açıklamalarda da bu yıl içinde 340 binden fazla NVIDIA H100 GPU edinmeyi amaçladıklarını hem donanım hem hesaplama sistemleri anlamında bu yıl çok büyük bir yatırım yapacaklarını belirtmişti. Meta, geçtiğimiz Temmuz ayında çoğunlukla açık kaynak kodlu olan Llama 2'yi de yayımlamıştı ve firma yeni geliştirmeler üzerinde de çalışıyor.

Konuyla ilgili olarak henüz Meta tarafından gelen bir açıklama bulunmuyor. Yine de bu yıl için planları arasında yapay zekânın önemli yer tutması ve Meta'nın hâlihazırda bazı eski DeepMind çalışanlarını bünyesine katması, bu ihtimali mümkün kılıyor. Öte yandan iki teknoloji devinin çalışan kapma savaşına tutuşmasının beklenmedik sonuçları da olabilir.