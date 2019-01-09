Mark Zuckerberg 2019'da Teknolojiyi 'Düzeltmek' İstiyor

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in 2019 yılı planlarının merkezinde, dünya ve teknolojinin dünyadaki yeri ile geçen yıldan kalan sorunların çözülmesi var.

Mark Zuckerberg her yılın başında, bir sonraki yılda odaklanacağı noktaların yer aldığı bir liste yayınlıyor. Ünlü iş adamı, bu yıl da geleneğini bozmadı ve bu yıl için kendisine koyduğu hedefleri açıkladı.

Zuckerberg gönderisinde teknolojinin dünyadaki rolü, otoritenin merkezlerden uzaklaşması, sosyalleşmede internetin oynadığı önemli rol ve internet ve teknolojinin gelişimi konusunda sorular sordu.

Zuckerberg'in gelecek yıl için olan amaçları arasında teknolojide karşı karşıya kaldıkları zorlukları incelemek ve teknolojinin nereye gittiğini gözlemlemek var. Bu amaçla kendisi, düzenleyeceği fiziksel forumlarda çeşitli insanlarla, liderlerle ve çeşitli alanlardan uzmanlarla bir araya gelecek. Toplantıların ana konusu ise “teknolojinin fırsatları, zorlukları, umutları ve gerilimleri” olacak.

Henüz Zuckerberg’den bu toplantılar konusunda bir açıklama gelmemiş olsa da bu görüşmelerin önümüzdeki haftalarda Facebook ve Instagram üzerinden gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Zuckerberg ayrıca yeni yılda pek çok öğrenme ve gelişme fırsatı olmasını beklediğini de belirtti.