Mars'ta 1500 Km Uzunluğunda Gizemli Bulut Görüntülendi

Mars'tan elde edilen bir dizi görüntüde, 1500 kilometre uzunluğunda gizemli bir bulut göze çarpıyor.

Mars yörüngesinden alınan bir dizi görüntüde görülen 900 mil uzunluğundaki gizemli bir bulut, Avrupa Uzay Ajansı'nın dikkatini çekti.

20 kilometre yüksekliğindeki ArsiaMons yanardağı yakınında meydana gelen bu hava olayı, 1500 kilometrelik bir uzunluğa sahip. Ancak bilim insanları, bu bulut tabakasının bin yıl boyunca uykuda olan yanardağ tarafından oluşturulmadığına emin. Uzmanlar, yanardağın hava akımı üzerindeki eğim etkisiyle meydana gelen bir buz bulutu olduğunu söylüyor.

Avrupa Uzay Ajansı bu garip bulutlardan bahsederek şu açıklamaları yaptı: ''Bulutların görünümü, sabah saatleri boyunca volkanın rüzgarına göre değişiyor, neredeyse ekvatora paralel olarak uzuyor ve Dünya'daki teleskoplar için bile görünür hale gelen etkileyici bir boyuta ulaşıyor.”

13 Eylül'den bu yana Avrupa Uzay Ajansı, bu görüntüler üzerinde incelemeler yaparak gezegeni nasıl etkiledikleri hakkında bilgi toplamaya çalışıyor. Uzmanlar, haziran ve temmuz aylarında neredeyse tüm gezegeni yutmuş olan büyük bir toz fırtınasının ardından çekilen Mars'ın son görüntülerinin, astronomların toz fırtınalarının Motian yılı boyunca bulut gelişimini nasıl etkilediğini anlamasına yardımcı olacağını söylüyor. Haziran ve Temmuz 2018'de meydana gelen toz fırtınaları, Kuzey Amerika'dan daha büyük bir alan olan 18 milyon kilometrekareye yayılmıştı.