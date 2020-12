Marvel Sinematik Evreni, yeni duyurulan onlarca yapım ile birlikte paralel evrenler ve farklı zaman çizgileri konusuna sağlam bir giriş yapıyor. 2021’de yayınlanacak Marvel dizilerinin başında gelen Loki dizisi, şimdiden sükse yaratmayı başardı. Bu içeriğimizde Loki dizisinin fragmanında ortaya çıkan birçok detaya yakından bir göz atıyoruz.

Marvel Sinematik Evreni, Endgame filmiyle bir çağı kapadı, ancak Disney4 ile yeni bir döneme giriş yaptı. Önümüzdeki dönemde; Avengers filmleriyle sevdiğimiz veya daha önce ekranlarda hiç görmediğimiz birçok kahraman, kendi dizisine ve filmine kavuşuyor olacak. Loki de dizisi çıkacak en önemli Marvel karakterlerinden biri.

Muzip tanrımız Loki bildiğiniz üzere Avengers: Infinity War filminde Thanos tarafından öldürülmüştü. Yeni çıkacak olan Loki dizisinde ise Endgame’de yaşanan geçmişe dönme sahnesinde Tesseract ile kaçan Loki’yi izleyeceğiz. Marvel’in çok evrenler konseptini de hâliyle bu dizide oldukça fazla göreceğiz. Hazırsanız Loki dizisi hakkında ortaya çıkan detaylara yakından bakalım.

Marvel’in yeni dizisi Loki:

Tür: Bilim Kurgu, Süper Kahraman

Yayın tarihi: 2021

Oyuncular: Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Richard E. Grant, Owen Wilson

İlk Avengers filmindeki Loki’nin Tesseract ile kaçısından başlayacak dizi, Endgame’e kadar olan süreçte geçecek ve bu diziyle beraber önümüzdeki dönem çıkacak yeni Marvel işlerinde olduğu gibi bolca paralel evren ve farklı zaman çizelgeleri göreceğiz. Dünya tarihinde çözülmemiş bazı olayların arkasındaki kişinin meğerse Loki olduğunu bizlere gösterecek dizi; Muziplik Tanrısı’nın Tesseract ile kaçışından sonra yaşadığı maceraları ekranlarımıza getirecek. Loki’nin yine her zamanki gibi başını dertten derde soktuğunu da söylemekte fayda var.

Loki dizisinin yeni Marvel Sinematik Evreni’ndeki yeri:

Tematik olarak baktığımızda Loki dizisi, önümüzdeki dönemde kendinden önce ve sonra gelecek dizi veya filmlerle paralel evrenler ve farklı zaman çizelgeleri konusunda bağlantılı olacak. Özellike Loki fragmanında TVA’nın yani Marvel çokluevrenlerindeki paralel evrenleri ve farklı zamansal olasılıkları denetleyen Time Variance Authority’nin görülmesi bu bağlantıların kesinliğini doğruluyor. İlk Avengers filmde Tesseract ile kaçan Loki ise farklı zamanlarda ve paralel evrenlerde dolaşarak başını epey bir derde sokacak.

Bu paralel evrenlerde yaşadığı olaylar ise yine 2021’de çıkacak Wanda Vision dizisindeki olaylarla bağlantılı olacak. Wanda Vision daha sonra çıkacak Doctor Strange in the Multiverse of Madness filmiyle ve bu film de üç Spider-Man’i bir araya getirecek olan Spider-Man 3 filmiyle bağlantılı olacak. Marvel bu sefer gerçekten de hepimizin devrelerini yakacak gibi duruyor. :)

Loki’nin dizideki düşmanı sayılabilecek TVA nedir?

Fragmanda gördüğümüz üzere Loki kaçtıktan sonra Gobi Çölü olarak tahmin edilen bir alana ışınlanıyor. Fakat her ne kadar Loki burada Moğol benzeri insanlarla karşılaşsa da Loki’nin tam olarak hangi zaman diliminde veya evrende olduğunu bilmiyoruz. Ayrıca Tesseract da Loki’nin yanında bulunmuyor. Bir şeyler büyük ihtimalle ters gidiyor ki hemen ardından Loki’yi TVA’da duruşmaya çıkmaya hazırlanır hâlde görüyoruz. TVA ise daha önce belirttiğimiz gibi Marvel evrenindeki paralel evrenleri ve farklı zaman dilimlerini denetleyen ve bütünlüğü koruyan üstün bir kurum.

Dizide Loki’nin hem dostu hem de düşmanı gibi görünen TVA ise Loki’yi direkt olarak cezalandırmak yerine, Loki’nin kendileri için çalışmasını sağlayacaklar gibi duruyor. Ayrıca Loki’yle bizzat dizi boyunca ilgilenecek olan muhtemel TVA çalışanı Mobius M. Mobius da fragmanda yer alıyor. Owen Wilson’ın canlandırdığı Mobius karakteri, çizgi romanlarda da bir hâyli yer alıyor. Mobius ise ismini Tony Stark’ın da zaman yolculuğunu keşfetmekte kullandığı Mobius çemberinden alıyor.

Loki dizisinde hangi karakterler yer alacak? Fragmanda gördüklerimiz:

Cübbe giymiş gizemli adam:

Fragmanda TVA’yı ve TVA çalışanı Mobius M. Mobius’u açıkca görebiliyoruz. Fakat fragmanda kim olduğu pek de belli olmayan karakterler de var. Bunlardan ilki gizemli bir cübbe giymiş adam. İlk olarak TVA ajanlarına saldırırken gördüğümüz bu karakteri daha sonra güvenlik kameralarından Loki’nin de bulunduğu bir TVA görevini izlerken görüyoruz. Bu cübbeli karakterin Loki’nin farklı bir versiyonu olabileceği düşünülüyor.

Gugu Mbatha-Raw yüksek düzey bir TVA çalışanı:

Black Mirror dizisiyle ve The Cloverfield Paradox filmiyle ünlenen oyuncu Gugu Mbatha, Loki dizisinde yüksek düzey bir TVA çalışanı olarak karşımıza çıkıyor. Fragman Loki’yi yargılayan ve daha sonradan kaçmaya çalışan Loki’yi durdurmaya çalışan Gugu’nun rolü şu an tam olarak bilinmiyor.

TVA’nın kurucuları:

Fragmanda göze çarpan bir diğer detay da TVA merkezinde bulunan yan yana duran üç karakterin heykelleri oluyor. Bu karakterler için iki olasılık bulunuyor. Karakterlerden birinin tasarımı yeni Ant-Man filmi Ant-Man and the Wasp Quantumania karşımıza çıkacak olan kozmik kötü Kang the Conqueror’a oldukça benziyor.

Bir diğer olasılık ise bu üç karakterin aslında üç yüze sahip olan kozmik varlık Living Tribunal karakterini temsil ettiği. Çizgi romanlarda Living Tribunal, paralel evrenlerdeki dengeyi korumakla görevli. TVA’nın da görevi dizide aynı olduğu için bu heykellerin Living Tribunal’ı temsil ediyor olması daha olası bir seçenek gibi duruyor.

Lady Loki ya da Black Widow:

Fragmanda kıyamet benzeri bir olay yaşanan bilinmeyen bir gezegeni görüyoruz. Üzerinde Ay’a benzer bir uydunun parçalandığı ve meteorlar düştüğü görülen bu gezegende arkası dönük şekilde oturan kısa kızılımsı saçlı ve siyah kıyafetli bir kadın görüyoruz. Bu karakterin büyük ihtimalle Lady Loki rolünde oynayacak olan Sophie Di Martino olduğu düşünülüyor. Di Martino’nun ortaya çıkan set fotoğrafları da bu kanıyı destekler nitelikte. Yine bir ihtimal bu kadın karakterin yine 2021’de filmi çıkacak Black Widow olabileceği de konuşuluyor.

Heimdall:

Fragmanda kendisini fiziksel olarak görmesek de Loki’nin uçaktan atladığı sahnede Heimdall Bifrost sayesinde Loki’yi havada yakalıyor. Eğer Idris Elba ile yeniden anlaşıldıysa bu sahnenin ardından Heimdall’ı tekrar görmemiz muhtemel. Idris Elba ile anlışmadıysa da Marvel Heimdall rolü için yeni bir isimle anlaşmış olabilir. Şu an için bu konuda kesin bir bilgi bulunmuyor. Şunu da belirtmeden geçmeyelim; yine Infinity War filminde ölen Heimdall, mantık olarak fragmandaki sahne 1971 yılında geçtiği için hâlâ hayatta olacak.

Peki TVA gerçekten masum ve adaletli bir organizasyon mu?

Fragmanda TVA ile ilgili göze çarpan oldukça ilginç bir detay bulunuyor. Bu sahnede kilise benzeri bir mekânda Mobius’un pek de tekin görünmeyen bir kız çocuğuyla bir takas gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu sahneyi ilginç kılan detay ise arkada bulunan vitray işlemesinin merkezinde İsa yerine bir şeytan figürü bulunması. Bu kilise İsa yerine şeytana tapılan bir alternatif gerçekliği bizlere gösteriyor olabilir. Ayrıca camda bulunan şeytan figürü Marvel çizgi romanlarındaki Mephisto karakterine bir hâyli benziyor. Marvel’ın güçlü kötülerinden olan Mephisto, Hell yani Cehennem ismini verdiği bir boyuta hükümdarlık yapıyor.

Kıyamet sonrası New York:

Dizide birçok paralel evreni ziyaret edeceğimize dâir bir diğer ipucu da bizlere gösterilen yerle bir olmuş New York şehri oluyor. New York’un tamamen yakılıp yıkıldığını ve Stark Kulesi’nin de kullanılamaz hâle geldiğini gördüğümüz bu sahnede; büyük ihtimalle Avengers’ın ilk filmde Loki’nin Chitauri ordusunu durmakta başarısız olduğu bir evreni ziyaret ediyoruz.

Loki bu sefer D.B. Cooper olarak karşımıza çıkıyor:

Loki dizisinde Loki’nin dünya tarihinde yaşanmış ve açıklanamayan bazı olayların arkasındaki isim olabileceğini söylemiştik. Bunu destekleyen en önemli olay ise fragmanın sonunda Loki’nin ünlü D.B. Cooper olarak karşımıza çıkması. Dünyanın en cesur ve gizemli soygununu gerçekleştiren D.B. Cooper, 1971 yılında Portland ve Seattle arasında uçuş yapan bir Boeing 747’yi kaçırmış ve yolcuları rehin alarak 200 bin dolar fidye istemişti.

İniş yapıp 200 bin dolar fidyeyi alan Cooper, daha sonra uçaktan paraşüt ile atlayarak kayıplara karışmıştı. Doğal D.B. Cooper isminde hiç kimse bulunmuyordu ve Cooper’a paraşütle atladıktan sonra bir daha asla ulaşılamadı. Fragmanda gördüğümüz üzere Cooper aslında Loki ve Heimdall sayesinde Bifrost ile kaçmayı başardı.

Oylar Loki’ye:

Orijinal olarak 2016 yapımı bir çizgi roman olan Vote Loki, Loki’nin ABD başkanlığı için aday olmasını konu ediniyor. Çizgi romanda Loki bu konuda bir hâyli de başarılı oluyor. Fakat Loki dizisinde bu olay biraz farklı işlenecek gibi duruyor. Özellikle bahsi geçen sahnede Loki’nin yanında duran karakterlerin Mad Max’ten fırlamış gibi duran giyimlerine baktığımızda, Loki daha önce bahsettiğimiz kıyamet sonrası New York’ta ABD başkanlık yarışına girecek gibi duruyor.

Ayrıca yine bu politikacı Loki’nin bulunduğu odada, TVA’da çalışmayı kabul eden Loki’yi başka sahnede görüyoruz. Bu da demek oluyor ki dizide birçok farklı boyuttan Loki birbiriyle karşılaşacak ve büyük ihtimalle Loki’nin asıl düşmanı yine kendisi olacak.

Tarihteki birçok anda Muziplik Tanrısı Loki’nin adına yaraşır şekilde parmağının olduğunu göreceğimiz Loki dizisi, 2021 yılının ortalarına doğru çıkacak ve Disney Plus üzerinden yayınlanacak. Henüz kesin bir tarih olmasa da çok yakında resmi yayın tarihi duyurulacaktır. Sizler yeni çıkacak Loki dizisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi ve bulduğunuz detayları bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.