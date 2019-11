Yeni Marvel Filmlerinin Vizyon Tarihleri Açıklandı

Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı ve Endgame filmleriyle rekor kıran ve Örümcek Adam: Evden Uzakta ile biten üçüncü aşamada büyük bir sıçrama yaşayan Disney, Marvel Sinematik Evreni’nin dördüncü aşaması için vizyon tarihlerini açıkladı.

Pek çok kişi için Yenilmezler: Son Oyun’da biten Marvel Sinematik Evreni (MCU), aslında Örümcek Adam: Evden uzakta ile birlikte ilk üç aşamayı geride bırakmıştı. Başarılı seri şimdi dördüncü aşama ile beyaz perdeye konuk olacak. Disney, filmlerin vizyon tarihlerini açıkladı.

2009 yılında Marvel’ı bünyesine katan Disney tarafından açıklanan yeni vizyon tarihleri ise şöyle: 7 Ekim 2022, 17 Şubat 2023, 5 Mayıs 2023, 28 Temmuz 2023 ve 3 Kasım 2023. Disney/Marvel ikilisi, vizyonu doldurmaya kararlı gözüküyor.

Her Yıl Dört Filmi

MCU’nun yeni filmlerinin hangileri olacağı da az çok kesinleşmiş durumda. Bazı filmlerin tarihleri hali hazırda biliniyor, bazı filmlerin ise çıkışı için işaret edilen dönemler söz konusu. Elbette ki Disney bu filmlerin sıralarını değiştirebilir, yapımlarını farklı tarihlere alabilir. Yine de şimdilik az çok bir yayın tarihi listesi yapabiliyoruz.

Yeni Marvel Filmlerinin Vizyon Tarihleri

Black Widow

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2020

Black Widow’un nasıl Black Widow olduğunu izleyeceğimiz bu yapım hakkında bildiklerimizi derleyip topladığımızda elimizde Widow’un Avengers öncesi yaşamını anlatan bir film olacağı kalıyor. Bir de Tony Stark’ı son kez görme ihtimalimiz tabii ki.

The Eternals

Vizyon Tarihi: 6 Kasım 2020

Çizgi romanları çizgi roman yapan isimlerden Jack Kirby’nin yarattığı bu seri bir takım süper kahramanlara göre bile gereğinden güçlü, neredeyse ölümsüz karakterin hikayesini anlatacak. Filmin çekimleri yakın zamanda başladı.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Vizyon Tarihi: 12 Şubat 2021

Marvel’in MCU’daki ilk Asyalı süper kahramanı olması beklenen Shang-Chi, 1970’lerde yaratıldı. Bu kahramanımızı babası yetiştiriyor ancak babası net bir kötü karakter. Shang chi de babasının gerçek yüzünü öğrenince ona karşı dövüşmeye başlıyor. Disney, Black Panther’in siyahileri çektiği gibi bu filmin Asyalıları çekmesini bekliyor.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Vizyon Tarihi: 7 Mayıs 2021

VandaVision ve muhtemelen Loki serileri ile bağlantılı, Scarlet Witch içeren ve daha ziyade korku temasına sahip bu süper kahraman filmi, açıklandığından beri büyük merakla bekleniyor. Genel olarak bu aşamanın en çok beklenen filmlerinden biri durumunda.

Örümcek-Adam 3 (İsmi Belli Değil)

Vizyon Tarihi: 16 Temmuz 2021

Örümcek-Adam: Evsiz olarak adlandırılmasını beklediğimiz bu yapımın vizyon tarihi 16 Temmuz 2021, ancak editör hislerimiz titreşip bize yapımın çıkışını, ABD’de insanların en çok para harcadıkları günlerden olan 4 Temmuz’u yakalamak için erkene alabileceklerini söylüyor. Uzun süren tartışmalardan sonra çekileceği belli olan yapımda, kimliği ortaya çıkan Örümcek Adam’ın rakibinin kim olacağı merak konusu.

Thor: Love and Thunder

Vizyon Tarihi: 5 Kasım 2021

Thor: Ragnarok ekibi bir kez daha iş başında. Gülelim, ağlayalım, çekici Natalie Portman’a verelim. Asgard’ın yöneticiliğini Valkyrie’ye bırakan Thor, unvanını ve çekicini de Jane Foster’a bırakacak. Odinson’a dönüşümün sebebi ise bilinmiyor.

Black Panther 2

Vizyon Tarihi: 6 Mayıs 2022

Black Panther, Marvel’in belki de en ilginç filmlerinden biriydi. Neredeyse tamamen siyahilerden oluşan kadrosuyla film, belki ABD dışında Marvel standartlarında izlenme yakalayamadı ama siyahiler arasında bir kültür ikonu haline geldi. Böyle bir karakterin elbette ki devam filmi yapılacak.

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Yayın Tarihi: Belli Değil

James Gunn gittikten sonra serinin geleceği tartışma konusu olmuştu. Uzun süren görüşmelerin ardından Gunn seriye geri döndü ama o arada Suicide Squad 2’yi çekmeye başladığı için bu filmin tarihi bilinmezliğe sürüklendi.

Blade

Vizyon Tarihi: Bilinmiyor

Film hakkındaki bilgilerimiz neredeyse yok seviyesinde ama bildiğimiz bir şey var, o da Mahershala Ali’nin Blade rolü için Marvel ile anlaştığı. Oscar ödüllü bir oyuncuyu Comiccon’da cosplay yapması için kiralamadıkları da herkesin malumu.

Diğer isimsiz filmlerden biri muhtemelen Ant-Man 3 olacak. Marvel’ın evlat olsa karınca zehri serpilecek Hank Pym yerine Scott Lang’i kullanmasıyla birlikte daha sempatik hale gelen karakter hem gişede hem kuantum boyutu kullanılacak hikayelerde işe yarıyor.

Marvel Sinematik Evreni, Disney+’ın da çıkmasıyla daha da derinleşebilecek. Şirketin, Disney+’ta yayınlanacağı duyurduğu dizileri arasında The Falcon, The Winter Soldier, Loki, WandaVision, What If…?, Hawkeye gibi projeler bulunuyor. Bu yapımlarda sinematik evrendeki yıldızların yer alacak olması, hayranları heyecanlandıran bir diğer nokta.

Zaten Disney bu noktada çizgi romanlarda sık sık karşımıza çıkan, tie-in adlı bağlantı serileri mantığını kullanacak. Diziler ve filmler birbirlerini doğrudan etkileyecek. Disney’den gelen açıklamalar da bu yönde.

Peki, siz Marvel’ın dördüncü fazı ve Disney+ dizileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Disney, ilk üç aşamada yakaladığı başarıyı dördüncü fazda da sürdürebilecek mi? Fikirlerinizi ve beklentilerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.