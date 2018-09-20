Kevin Feige, X-Men Serisini Kanatları Altına Alıyor

Deadpool Marvel'a gelecek mi? Disney'in CEO'su Bob Iger buna evet demedi; ancak hayır da demedi. Şimdiyse X-Men yeni bir patrona sahip ve bu kişi Profesör X değil.

"Marvel Studios Başkanı Kevin Feige, Disney'in 20th Century Fox'un eğlence bölümündeki birçok varlığı satın almasından sonra X-Men serisini denetleme hakkına kavuştu" diyen Disney CEO'su Bob Iger, bunları geçtiğimiz perşembe günü The Hollywood Reporter'a verdiği röportajda söyledi.

Bu varlıklar arasında X-Men, Fantastik Dörtlü, Deadpool, Simpsonlar, Buz Devri ve Maymunlar Cehennemi serileri bulunuyor.

Iger, yeni alınan bu seriler hakkında "Ben bunun mantıklı olduğunu düşünüyorum. FOX'takilere ne konuşulduğunu çok da açığa çıkarmamak için biraz daha dikkatli olmalıyım ancak sanıyorum onlar da biliyorlar. Marvel'ın tek bir varlık tarafından denetlenmesi daha mantıklı. Aynı anda iki Marvel olmamalı." açıklamasını yaptı.

Bazı hayranlar ise Deadpool'un Yenilmezler ekibine katılıp katılmayacağını çok merak ediyorlar. Bu soru The Hollywood Reporter tarafından Iger'e doğrudan sorulduğunda şu cevabı vermiş: "Kevin'ın (Feige) birçok fikri var. Bu konunun onlardan biri olup olmadığından pek emin değilim. Ancak kim bilir?"

Deadpool'u oynayan aktör Ryan Reynolds ise bu fikre hiç de karşı değil. Bir hayranın Deadpool ve Yenilmezleri aynı kareye Photoshop ile ekleyip Twitter'da paylaşmasından sonra Reynolds, tweeti alıntılayıp "Bu kalbimde gerçek" yazmıştı. Zamanında Mark Ruffalo da Hulk'u Wolverine ile aynı ekranda savaşırken görmeyi istediğini belirtmişti.